Marvel - kto będzie Najwyższym Magiem po śmierci Doktora Strange'a? Zagadka rozwiązana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kaare Andrews/Marvel

Marvel wypuścił do sieci kolejne materiały promujące wydarzenie Śmierć Doktora Strange'a. Bez dwóch zdań najważniejszym z nich jest główna okładka do 4. zeszytu zasadniczej serii - ta sama, na której wcześniej zasłonięto medytującą postać, mającą zostać nowym Najwyższym Magiem. Teraz wiemy już, kim jest wymazany bohater: to... Doktor Strange, przy czym mówimy tu o jego młodszej wersji, wizualnie przywodzącej na myśl prace Steve'a Ditko pochodzące z lat 60. XX wieku.

Przypomnijmy, że ta inkarnacja herosa nieoczekiwanie pojawiła się w finałowych sekwencjach komiksu The Death of Doctor Strange #1 - bohater przybył do Sanctum Sanctorum tuż po śmierci dotychczasowego Najwyższego Maga. Nie jest na razie jasne, w jaki sposób młodszy Doktor Strange odciśnie piętno na całej historii; zaprezentowana okładka wyraźnie sugeruje jednak, że przynajmniej na pewien czas to właśnie on przejmie tytuł i spuściznę Najwyższego Maga.

Zobaczcie nowe materiały (w galerii znajdziecie również okładkę dopiero co ogłoszonego tie-inu Death of Doctor Strange: Elsa Bloodstone, a także pełną rozpiskę wydarzenia):

The Death of Doctor Strange #4 - okładka

Dom Pomysłów zaktualizował oficjalny opis fabuły całego cyklu:

Uniwersum Marvela stoi na krawędzi zniszczenia, a śmiertelnie niebezpieczny tercet antagonistek, Trzy Matki, dowodzone przez Wędrowne Dziecko, jest bliski zwycięstwa. Czy morderca Strange'a będzie się śmiał ostatni? Wszystko zależy od jednej, ostatniej sztuczki młodego, podróżującego przez czas Doktora Strange'a. (...) Finałowy rozdział tej opowieści otworzy drzwi dla ekscytującej przyszłości postaci Doktora Strange'a i wszystkich herosów Marvela korzystających z magicznych mocy.

Kolejna odsłona zasadniczej serii, zeszyt The Death of Doctor Strange #2, zadebiutuje w USA 20 października.