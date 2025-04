Marvel Comics i Marvel Studios połączą siły przy tym komiksie! To adaptacja wyczekiwanego filmu

fot. materiały prasowe

Deadline poinformował, że Marvel Comics i Marvel Studios współpracują przy komiksowej wersji Fantastycznej 4: Pierwsze kroki. To pierwszy raz, kiedy te dwa podmioty wspólnie stworzyły komiks osadzony w świecie konkretnego filmu MCU.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - komiks

Autorem komiksu jest Matt Fraction (Hawkeye, Fantastyczna Czwórka), zaś ilustracje stworzył Mark Buckingham (Fantastyczna Czwórka, Fables). Grafika na okładce to dzieło Phila Noto. Będzie to jednotomowa publikacja ze świata znanego z filmu - fabuła potwierdza kilka faktów spekulowanych wcześniej przez fanów. Historia będzie rozgrywać się cztery lata po tym, jak członkowie grupy stali się superbohaterami. Marvel Comics ściśle współpracowało z twórcami filmu - Fraction odwiedził nawet plan zdjęciowy tej produkcji.

Premiera komiksu w Stanach Zjednoczonych została zapowiedziana na 2 lipca. Wydawcą jest Future Foundation.

fot. materiały prasowe

Na razie nie zostało potwierdzone, czy i kiedy komiks zostanie wydany w Polsce.

Ważne potwierdzenie dla Fantastycznej 4. Tego wszyscy się spodziewaliśmy

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – fabuła, obsada, data premiery

Fantastyczna Czwórka stanie przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem, Galactusem i jego tajemniczą herold, Silver Surfer. A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.

W potwierdzonej obsadzie są Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Stwór), John Malkovich, Julia Garner, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser i Ralph Ineson (Galactus). Reżyserem filmu jest Matt Shakman.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zadebiutuje w kinach 25 lipca.