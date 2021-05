Marvel - tak umrze Galactus. Złoczyńca Wszechojcem, Cap nadzieją świata - wrze w Heroes Reborn

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel po wypuszczeniu w USA zeszytu Heroes Reborn #1 zaprezentował już plansze promujące kolejną odsłonę wydarzenia. Przypomnijmy, że akcja eventu została osadzona w alternatywnej rzeczywistości, w której nigdy do doszło do uformowania się Avengers, a najpotężniejszymi herosami są członkowie grupy Squadron Supreme of America. Do sieci trafiają nowe informacje związane z premierowymi komiksami cyklu. Oto najważniejsze z nich:

do powstania Doktora Juggernauta doszło w trakcie ataku Doktora Dooma na Biały Dom; złoczyńca nabył nowe moce na skutek działania artefaktu, który daje zdolności Juggernautowi;

w tej rzeczywistości funkcjonuje grupa złoczyńców znana jako Masters of Doom; należą do niej Black Skull (połączenie Venoma i Red Skulla), Silver Witch (połączenie Scarlet Witch i Quicksilvera), uzbrojony w Pierścienie Nieskończoności Thanos i odwieczny przeciwnik Thora, Mangog;

to właśnie Mangog doprowadził do zagłady Asgardu i został nowym Wszechojcem;

w trakcie walki z Doktorem Juggernaut lider Squadron Supreme, Hyperion, zniszczył uznawaną za niezniszczalną zbroję Juggernauta;

Robbie Reyes w świecie Heroes Reborn nie został Ghost Riderem; mający połączyć się z nim duch zemsty został bowiem uwięziony w Strefie Negatywnej, lokacji, w której był także przetrzymywany Hulk;

uznawana wyłącznie za mit Wakanda nigdy nie została odkryta;

Carol Danvers nie została Kapitan Marvel - zwolniono ją z amerykańskich Sił Powietrznych za niesubordynację;

głównym złoczyńcą eventu najprawdopodobniej jest Mefisto;

prezydent USA, Phil Coulson, być może ma spory udział w działaniach Mefisto; nie jest wykluczona, że to właśnie on doprowadził do wyprania mózgów członków Squadron Supreme;

centralną postacią wydarzenia jest przemierzający bezcelowo świat Blade; w ostatniej sekwencji pierwszego zeszytu odkrywa on wciąż uwięzione w lodzie ciało Kapitana Ameryki - spekuluje się, że łowca wampirów doprowadzi do powstania Avengers w tej rzeczywistości, a sam Cap może być ostatnią nadzieją dla świata;

zapowiedź kolejnej odsłony serii pokazuje śmierć Galactusa - zginie on tuż po tym, gdy Hyperion przeleci przez jego charakterystyczny hełm.

Zobaczcie grafiki dokumentujące powyższe wydarzenia, jak również materiały promujące Heroes Reborn #2 i American Knights #1 - w drugim z zeszytów zadebiutuje komisarz policji Luke Cage: