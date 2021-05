Marvel - Avengers przybywają na wyspę X-Menów. Tak zacznie się Hellfire Gala

Marvel

Marvel wrzucił już wyższy bieg jeśli chodzi o promocję Hellfire Gala, największego eventu w świecie X-Menów na przestrzeni ostatnich lat. Ledwie wczoraj donosiliśmy Wam, że gośćmi wydarzenia będą m.in. Eminem i Conan O'Brien; dziś ostatecznie potwierdzono, że w trakcie wyjątkowego dla rasy mutantów wieczoru pojawią się także Avengers, Fantastyczna Czwórka, Doktor Strange i, co nieoczekiwane, Doktor Doom.

Przypomnijmy, że schemat całej opowieści jest naprawdę oryginalny: będzie ona złożona z 12 zeszytów, które pokażą te same zdarzenia widziane z perspektywy 12 różnych postaci. Główną organizatorką Hellfire Gala jest Emma Frost, która oficjalnie wyjawi nowy skład X-Menów i podzieli się tajemnicą, która ma na zawsze zmienić losy bohaterów obdarzonych genem X.

Event rozpocznie się w zeszycie Marauders #21, którego zapowiedź właśnie trafiła do sieci. Wygląda na to, że mutanci za pomocą portali przeniosą Mścicieli i Pierwszą Rodzinę Marvela na swoją macierzystą wyspę, Krakoę. To tu dojdzie do spotkania dawnych znajomych, Kate Pryde i Franklina Richardsa, który w uniwersum w chwili obecnej nie jest już dłużej postrzegany jako mutant.

Marauders #21 - plansze

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie relacje pomiędzy Avengers i mutantami były niezwykle napięte. Hellfire Gala może być szansą na uspokojenie nastrojów i otwarcie nowego rozdziału w relacji obu drużyn.

Zeszyt Marauders #21 zadebiutuje w USA 2 czerwca.