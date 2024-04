Marvel - Galactus w MCU będzie inną postacią niż ta, o której wszyscy myślimy?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Co Marvel planuje w kwestii Galactusa w MCU? Nie ma dnia, by w sieci nie pojawiały się kolejne spekulacje na ten temat. W ostatnim czasie tylko przybrały one na sile; ma to związek z ogłoszeniami związanymi z filmem Fantastyczna czwórka, w tym z ujawnieniem faktu, że w produkcji zobaczymy żeńską wersję Silver Surfera (Shallę-Bal), w którą wcieli się Julia Garner.

Jak donosi teraz serwis Murphy's Multiverse, akcja rzeczonej opowieści faktycznie będzie rozgrywać się w alternatywnej rzeczywistości, której jak do tej pory w MCU nie pokazywano. Co jeszcze ciekawsze: w filmie ma zostać ukazane "powiązanie pomiędzy Franklinem Richardsem a Galactusem".

Choć te rewelacje powinniśmy potraktować wyłącznie jako plotkę, mogą one sugerować, że Marvel posiada zaskakujący plan na Pożeracza Światów. Nie jest bowiem wykluczone, że twórcy produkcji czerpią inspiracje z komiksowej serii Universe X z 1999 roku, w której Shalla-Bal była Silver Surferem jednocześnie z Norrinem Raddem.

Istotne jest to, że w tej opowieści Franklin Richards pozwolił Wielkiemu Ewolucjoniście na przemienienie siebie samego w nowego Galactusa - tuż po tym, gdy jego ojciec, Mr. Fantastic, sprawił, iż dotychczasowy Pożeracz Światów stał się gwiazdą. Decyzja młodego mutanta miała przywrócić równowagę we wszechświecie i chronić kosmos przed wpływającymi na czasoprzestrzeń Celestianami. Franklin w konsekwencji przemiany stracił wszystkie wspomnienia, ale prowadzony przez swoje Silver Surferów pożerał tylko te światy, które w przyszłości miały stać się miejscami narodzin kolejnych Celestian.

Film Fantastyczna Czwórka zadebiutuje w kinach 25 lipca przyszłego roku.