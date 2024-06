Giancarlo Esposito jako Profesor X w Marvelu? Aktor zabrał głos

materiały prasowe

Przyjmując wciąż nieujawnioną rolę w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat Giancarlo Esposito najprawdopodobniej na dobre zamknął sobie drogę do sportretowania Profesora X w produkcjach Marvel Studios. O takiej możliwości głośno mówiono w sieci od dawna, a fani prześcigali się w wyliczaniu zalet aktora, które predysponowałyby go do zagrania Charlesa Xaviera w MCU.

Sam Esposito w rozmowie z serwisem Comicbook zabrał teraz głos w kwestii rzeczonych spekulacji:

To fani zaczęli rozpowszechniać te plotki o Profesorze X i to naprawdę mi się podobało. Później zacząłem myśleć o Profesorze X - wydaje mi się, że to jest postać, w której mój występ byłby wyróżniający się na ekranie, a w samej roli mógłbym być świetny. Fani mówili też o tym, że powinienem zagrać Magneto, albo Mr. Freeze'a w DC. Było tego sporo. Jestem jednak szczęśliwy, że dołączyłem już do MCU. Cieszę się, że nie wiecie, co naprawdę tu robię. Cieszę się, że prawdopodobnie sam nie wiem, co tu robię.

Film Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat wejdzie na ekrany kin 14 lutego przyszłego roku.