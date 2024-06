Kapitan Ameryka 4 - postać Giancarla Esposito to "skurczybyk". Aktor zabiera głos

Marvel/Fandom Wire

Wciąż nie jest jasne, w kogo wciela się Giancarlo Esposito w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - wszystkie dotychczasowe spekulacje na tym polu ostatecznie nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Nie dziwi więc specjalnie, że dziennikarz serwisu Deadline, który przeprowadzał z aktorem wywiad na czerwonym dywanie towarzyszącym światowej premierze produkcji MaXXXine, wprost zapytał gwiazdora o tę kwestię.

Choć Esposito nie zdecydował się ujawnić tożsamości swojej postaci, określił ją mianem "skurczybyka" tudzież "twardziela":

Kiedy już w końcu zobaczycie mnie w MCU, to ujrzycie prawdziwego skurczybyka - i jestem z tego powodu podekscytowany. Aktorstwo to wykorzystanie każdej części ciała, emocji, zmysłów, uczuć; wszystko po to, aby coś przedstawić. Tak naprawdę jeszcze nie widzieliście, że używam swojego ciała w taki sposób, jak zostanie to pokazane w filmie. MCU jest ekscytujące. Nie mogę powiedzieć, kogo gram, ale na pewno będziecie podekscytowani, gdy to zobaczycie.

W sieci coraz częściej mówi się o tym, że Esposito sportretuje po prostu pozbawionego supermocy najemnika, wynajętego do walki z Kapitanem Ameryką - taki obrót spraw zdaje się sugerować ekwipunek i arsenał broni, które towarzyszą postaci na zdjęciach z planu.

Kapitan Ameryka 4 zadebiutuje w kinach 14 lutego przyszłego roku.