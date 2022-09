Czy gry Marvela utworzą spójne uniwersum w stylu MCU? Bill Rosemann stawia sprawę jasno

Square Enix

W mniej i bardziej odległej przyszłości czeka nas sporo gier z bohaterami znanymi z kart komiksów Marvela. Aktualnie wiemy już między innymi o powstających produkcjach o Spider-Manie, Wolverinie, Kapitanie Ameryce i Czarnej Panterze, a niedawno ujawniono, że Motive Studio i EA pracują nad projektem o Iron Manie. Do tego dochodzą również wydane wcześniej tytuły, jak Marvel's Avengers czy Guardians of the Galaxy. W związku z tym niektórzy zaczęli zastanawiać się czy istnieją jakieś plany stworzenia wspólnego, spójnego uniwersum na MCU. Jednoznaczną odpowiedź na ten temat dał Bill Rosemann, wiceprezes Marvel Games.

Rosemann w rozmowie z serwisem Gamesindustry.biz stwierdził, że nie ma planów tworzenia jednego, wspólnego uniwersum. Podał również tego powód: jego zdaniem mogłoby to być ograniczające dla twórców, którzy nie mieliby pełnej swobody przy tworzeniu historii.

Chcemy każdemu umożliwić opowiadanie własnych historii. Nie chcemy powiedzieć im: "nie możecie wysadzić księżyca, bo ta gra tworzona przez inne studio potrzebuje księżyca". Chcemy, żeby każdy miał swobodę i czystą kartę do stworzenia własnej opowieści.