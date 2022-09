Scorn - 8-minutowe wideo przedstawia prolog gry. Niepokojąca przygoda w świecie inspirowanym twórczością H.R. Gigera

fot. materiały prasowe

Ebb Software opublikowało ośmiominutowe wideo, które przedstawia ich nadchodzącą produkcję zatytułowaną Scorn. W materiale możemy zapoznać się z początkiem tej mrocznej przygody w wyjątkowo niepokojącym i przerażającym świecie, który inspirowany jest przede wszystkim twórczością H.R. Gigera.

Prolog stawia przede wszystkim na wprowadzenie gracza w wyjątkowo ponurą atmosferę. Zobaczcie sami, jak to wygląda.

Scorn to pierwszoosobowy horror z akcją osadzoną w biolabiryncie. Gra nie będzie dawać wskazówek, które rozjaśnią kolejne kroki czy pomogą w rozwiązywaniu łamigłówek. Gracze sami będą musieli odkryć gdzie się udać i co zrobić. Nie zabraknie również broni i walki, ale z uwagi na ograniczoną amunicję nie zawsze będzie to optymalnym rozwiązaniem. Czasami lepiej będzie po prostu ukryć się przed zagrożeniami.

Premiera Scorn już 21 października na PC oraz konsolach Xbox Series S i X. Produkcja ta od dnia debiutu dostępna będzie w bibliotece usługi Xbox Game Pass.