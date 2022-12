Marvel pokonany! Oto popkulturowe franczyzy, które odniosły największy sukces w historii

Sony/Lucasfilm/Warner Bros.

Marvel vs. DC, Gwiezdne Wojny vs. Star Trek, Harry Potter vs. Władca Pierścieni - w popkulturowych świętych wojnach można się zatracić. Nie ma dnia, by w sieci nie pojawiały się dyskusje na temat wyższości jednej franczyzy nad drugą; choć w wielu przypadkach tego typu debaty wymykają się spod kontroli, a argumentów jest w nich jak na lekarstwo, sprzeczki na tym polu z biegiem lat stały się prawdziwą solą popkultury. Najnowsza analiza może jednak rzucić na nie zupełnie nowe światło.

Specjaliści z serwisu Betway postanowili bowiem sprawdzić, które franczyzy popkulturowe faktycznie odniosły największy sukces w historii. W metodologii badania pod uwagę wzięto 9 niezwykle istotnych czynników: całkowite przychody danej franczyzy w globalnym box office, wystawiane przez użytkowników IMDb oceny filmów i seriali wchodzących w skład poszczególnych uniwersów, najważniejsze nagrody filmowe i serialowe, które przyznano franczyzom, powroty słynnych aktorów i aktorek do swoich ról w franczyzie, ogólną popularność marki w wyszukiwarce Google, poziom sprzedaży zabawek i przedmiotów powiązanych z uniwersum, zainteresowanie fandomu wyrażone wpisami na Wikipedii czy częstotliwość wyszukiwania zwiastunów i tytułu danej produkcji tuż przed jej premierą.

W każdym z powyższych segmentów, uwzględniając zebrane dane, przyznawano danej franczyzie notę od 1 do 10, by później zsumować poszczególne aspekty szeroko pojętego "sukcesu"; popkulturowe marki mogły więc koniec końców zdobyć 90 punktów. Ostateczny ranking prezentuje się następująco:

Popkulturowe franczyzy, które odniosły największy sukces w historii. Jest mocny na Marvela

19. Jack Ryan - ogólna ocena: 7,9/90