Najlepsze bitwy w filmach MCU. Ranking widowiskowych starć, które najbardziej wciskały w fotel

Wielkie bitwy, dramatyczne starcia i emocjonalne pojedynki to znak firmowy Kinowego Uniwersum Marvela. Na te podniosłe, ekscytujące i zapierające dech w piersiach chwile czeka każdy fan. Kilka z nich szczególnie zapadło w pamięć.

Sporządziliśmy ranking najlepszych bitew w MCU. Przyjęliśmy kilka kryteriów. Po pierwsze: przeciwko sobie walczą armie lub grupy (w liczbie co najmniej trzech osób). Do bitew nie zaliczamy starć między grupą a jednym złoczyńcą. Po drugie: armie lub grupy walczą razem, a nie oddzielnie – są zjednoczeni, nawet jeśli trwa to przez krótki czas. Po trzecie: bitwa musi mieć rozmach. Wszystkie starcia, które spełniły te warunki, znalazły się w naszym zestawieniu, które możecie obejrzeć poniżej. O kolejności bitew decydowały: widowiskowość, skala konfliktu oraz ładunek emocjonalny, jaki ze sobą niosły. Sprawdźcie, która bitwa znalazła się na szczycie!

Najlepsze bitwy w filmach MCU