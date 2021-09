Marvel zamieni Hulka w innego potwora. Przedstawia się jako ojciec Bruce'a Bannera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zaprezentował plansze promocyjne z zeszytu Symbiote Spider-Man: Crossroads #3. Przypomnijmy, że w opowieści tej protagonista trafił do tytułowego wymiaru Rozdroży, gdzie jego organizm został powiązany z potężnym artefaktem znanym jako Kamień Norn - przedmiot przyczynił się do zwycięstwa Pajączka w wielkiej batalii z również przebywającym w tej samej rzeczywistości Hulkiem. Pod koniec starcia obaj herosi zostali jednak przetransportowani do Doliny Ognia.

Kolejna odsłona serii ujawni, co stało się z bohaterami. I tak Spider-Man spotka Moon Boya i Devil Dinosaura; chłopiec wyjawi Parkerowi, że Bruce Banner został porwany przez lud jaskiniowców, który chce złożyć go w ofierze ogromnemu pająkowi nazywanemu Długimi Nogami. Ku wielkiemu zaskoczeniu Bruce w nieznany na razie sposób przemieni się w przerażającego potwora, który przedstawi się jako... Brian Banner, ojciec herosa. Zobaczcie sami:

Symbiote Spider-Man: Crossroads #3 - plansze

Gwoli jasności: w komiksach Brian Banner najczęściej przedstawiany jest jako złoczyńca i przeciwnik Hulka. Całkiem niedawno widzieliśmy go w serii Immortal Hulk, w której w tajemniczych okolicznościach zdołał on przejść przez słynne Zielone Drzwi i trafić do tzw. Below Place. Dokonał tego nawet pomimo braku wystawienia na działanie promieniowania gamma - po prostu Brian zdołał przeniknąć do umysłu swojego syna, którym manipulował od momentu jego narodzin.

Zeszyt Symbiote Spider-Man: Crossroads #3 trafi do sprzedaży w USA 22 września.