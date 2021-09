Iron Man dostanie najpotężniejszą zbroję w historii. Boska moc - będzie rzucał planetami

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Alex Ross/Marvel

To już pewne: Iron Man otrzyma najpotężniejszą zbroję w historii. Dojdzie do tego w serii ze scenariuszem Christophera Cantwella, co potwierdzają okładki promujące jej 14. i 15. zeszyt. Przypomnijmy, że Tony Stark wraz ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem, Avro-X, przeprowadzą misję na statku Galactusa, Taa II, próbując dotrzeć do źródła obecnej na nim mocy kosmicznej przed złoczyńcą Korvaciem. Już wcześniej wiele wskazywało na to, że zadanie to zakończy się sukcesem.

Wątpliwości rozwiewa oficjalny opis fabuły komiksu Iron Man #15, który prezentuje się następująco:

Iron Man został żelaznym bogiem. Jedynym problemem jest to, że Korvac ponownie urósł w kosmicznej skali. Ich walka rozciągnie się teraz po całym uniwersum, a te dwie niemalże boskie istoty zetrą się w pojedynku o absolutną dominację. Co stanie się wówczas, gdy postacie obdarzone tak ogromnym ego i posiadające niemalże niebiańskie zdolności wezmą się za łby? Jakie będą siać spustoszenie, przedzierając się przez kolejne galaktyki i wymiary? I jak grupka maluczkich ludzi może ich zatrzymać, aby uratować swojego starego przyjaciela, Tony'ego Starka?

Oto materiały promocyjne:

Iron Man #15 - okładka

Zeszyt Iron Man #14 ukaże się w USA 17 listopada. Kolejna odsłona serii - 15 grudnia.