Marvel - okrutnego Hulka, Maestro, może powstrzymać tylko jeden mocarz. Jego wersję znacie z MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Ron Lim/Marvel

Marvel wypuścił dziś w Stanach Zjednoczonych pierwszy zeszyt serii Maestro: World War M. Przypomnijmy, że protagonistą tej historii jest złowroga wersja Hulka z przyszłości, pochodząca z Ziemi-9200, która to planeta została zniszczona w wyniku wojny nuklearnej. Władzę nad tą rzeczywistością przejął właśnie Maestro, który nie tylko wprowadził tyraniczne rządy, ale i w brutalny sposób pokonywał kolejnych przeciwników.

Dom Pomysłów rok po roku dzielił się z czytelnikami nowymi odsłonami przygód złoczyńcy; 2 lata temu debiutowała seria Maestro, natomiast w zeszłym roku War and Pax - World War M będzie w tej perspektywie domknięciem trylogii.

Dążący do całkowitej władzy nad światem protagonista niszczył swoich wrogów, którzy mogliby mu rzucić wyzwanie. Taki los spotkał choćby Namora i Doktora Dooma, ale także pomagającą mu wcześniej i opowiadającą się za odbudową rzeczywistości organizację A.I.M. Wszystko wskazuje na to, że na drodze bezlitosnego łotra może stanąć już tylko jedna potęga - Emil Blonsky aka Abominacja, postać, której inną wersję pokazano w MCU.

Zapowiedź Maestro: World War M #1 wyjawia, że atak Maestro na placówkę A.I.M. doprowadził do uwolnienia przetrzymywanego w jej podziemiach Blonsky'ego. Postać ta, do której stworzenia również przyczyniło się promieniowanie gamma, przemierza zniszczony świat - amerykańskie portale popkulturowe wieszczą, że jego starcie z protagonistą serii jest nieuniknione, co wyraźnie sugerują jeszcze alternatywne okładki komiksu.

Oto plansze promocyjne:

Maestro: World War M #1 - plansze

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.