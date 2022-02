Szef ochrony ukradł z biblioteki 5 tys. cennych komiksów. Ich wartość przekracza 100 tys. USD

DC

W Stanach Zjednoczonych głośno jest o sprawie kradzieży cennych komiksów z zasobów biblioteki Uniwersytetu Stanu Floryda. Jak donosi serwis Tallahassee Democrat, szef ochrony wspomnianej wyżej placówki, Todd Peak, w 2020 roku wyniósł z księgozbiorów aż 4996 pozycji, w tym rzadkie egzemplarze historii Marvela, DC, Disneya, magazyny pulpowe, komiksy zagraniczne i powieści graficzne utrzymane w konwencji horroru, których łączną wartość oszacowano na przeszło 100 tys. USD.

Opowieści te trafiły do rzeczonej biblioteki w 1981 roku, kiedy to zarządzający kolekcją im. Roberta M. Ervina Jr. postanowili przekazać je placówce. I tak w księgozbiorze Uniwersytetu Stanu Floryda znalazło się m.in. blisko 1200 tytułów Marvela i DC, które pierwotnie debiutowały na amerykańskim rynku w latach 50., 60. i 70. XX wieku - po dziś dzień mają one wielką wartość kolekcjonerską.

Według policyjnego raportu Peak od 2 lat sprzedawał przywłaszczone komiksy prywatnym nabywcom, jak również kilku znanym sklepom komiksowym - kilku z kupujących przekazało funkcjonariuszom swoje wątpliwości dotyczące zakupu. Nie jest jasne, w jaki sposób mężczyzna wyniósł z biblioteki aż tyle tytułów. Wiemy jednak, że jako szef ochrony był on jedną z 4 osób mogących w każdej chwili otworzyć specjalnym kluczem miejsce, w którym znajdowały się komiksy.

W sobotę Peak został wypuszczony z aresztu za kaucją. Od momentu rozpoczęcia śledztwa policji udało się odzyskać 2843 skradzione komiksy.

