Marvel - Doktor Doom okiełzna boskie moce Iron Mana? Siła Starka przyciąga nawet Silver Surfera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Alexander Lozano/Marvel

Marvel zamieścił w sieci plansze promujące zeszyt Iron Man #17. Przypomnijmy, że mamy tu do czynienia z tą samą serią, w której protagonista uzyskał niemalże boskie moce po wystawieniu na działanie Mocy Kosmicznej, źródła potęgi m.in. Galactusa. W poprzedniej odsłonie cyklu Tony Stark ostatecznie powrócił na Ziemię, podwyższając iloraz inteligencji mieszkańców Manhattanu, aby ci byli w stanie pojąć nowe zdolności herosa. Te ostatnie wydają się jednak być olbrzymim zagrożeniem dla świata.

Z zapowiedzi nadchodzącego komiksu wynika, że Hellcat (której, na marginesie, Stark już niebawem się oświadczy) postara się przekonać innych superbohaterów, że tylko Doktor Doom jest w stanie okiełznać moce Iron Mana i ostatecznie go powstrzymać. Rzecz w tym, że ostatnie działania protagonisty odbiły się głośnym echem w całym wszechświecie. To właśnie dlatego na naszą planetę ponownie zawita Silver Surfer, bądź co bądź ekspert w materii Mocy Kosmicznej, dawny herold napędzanego tą samą siłą Galactusa.

Oto materiały promocyjne:

Iron Man #17 - plansze

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zeszyt Iron Man #17 zadebiutuje na amerykańskim rynku 23 lutego.