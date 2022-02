Marvel i DC łączą siły, crossover JLA/Avengers wraca! Firmy oddają hołd umierającemu artyście

George Perez/Marvel/DC

Od tej wiadomości aż serce rośnie: Marvel i DC łączą siły i wypuszczą na amerykańskim rynku dodruk legendarnego komiksu JLA/Avengers, który ukazywał się pierwotnie w latach 2003-2004. Choć sytuacja w branży komiksowej jest na tyle skomplikowana, iż wspólny crossover obu wydawnictw czy nawet wznowienie którejś z ich wspólnych opowieści z przeszłości wydawały się niemożliwe, tym razem firmy mają ku temu naprawdę dobry powód: w ten sposób chcą one oddać hołd wybitnemu rysownikowi, George'owi Perezowi, który zmaga się z śmiertelną chorobą.

W grudniu dotarła do nas smutna informacja: Perez, prawdziwa ikona świata powieści graficznych, przechodzi trzecie stadium raka trzustki - lekarze wystawili mu wówczas najgorszą z możliwych diagnoz, dając artyście wyłącznie od 6 do 12 miesięcy życia. Choroba rysownika jest nieoperacyjna, dlatego Marvel i DC, dla których Perez w przeszłości tworzył, próbują pomóc artyście w zupełnie inny sposób, dając mu ostatnią możliwość wejścia w interakcje z fanami i jednocześnie chcąc zapoznać z jego pracami młodsze pokolenie czytelników.

To właśnie dlatego komiksowi giganci w porozumieniu z Hero Initiative, organizacją wspierającą twórców komiksowych zmagających się z problemami zdrowotnymi bądź finansowymi (to ona będzie beneficjentką wszystkich wpływów z wznowienia), zadecydowały o dodruku crossoveru JLA/Avengers, którego rysownikiem był właśnie Perez. Na rynek trafi zaledwie 7 tysięcy egzemplarzy limitowanego wydania - rozciągnięta na 288 stron warstwa fabularna i 64 strony dodatków, m.in. z wprowadzeniem Stana Lee i Juliusa Schwartza, będzie kosztować 29,99 USD. Warto zauważyć, że crossover nie był wznawiany od lat, a jego cena na różnych portalach potrafi przebijać tę wyjściową nawet o kilkanaście razy.

JLA/Avengers - materiały

Perez zdążył już zareagować na te doniesienia, stwierdzając, że jest dzięki nim "niewyobrażalnie uszczęśliwiony". Przyznał również, że jego "fanbojskim marzeniem" od lat była możliwość zapoznania się z tą akurat jego pracą przez młodszych czytelników. Później artysta pogratulował Marvelowi i DC "dobrej roboty".

Rozpisaną pierwotnie na 4 odsłony opowieść JLA/Avengers, do której scenariusz stworzył Kurt Busiek (twórca napisze też posłowie do nowego wydania), po dziś dzień uznaje się jeśli nie za najlepszy, to z pewnością za najspójniejszy fabularnie i wizualnie ze wszystkich dotychczasowych crossoverów Marvela i DC.

