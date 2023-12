Marvel sprząta po Majorsie. Avengers 5 powstaje z innym tytułem, padają nazwiska zastępców

Marvel

Reklama

Marvel zdecydował się wczoraj zwolnić Jonathana Majorsa tuż po tym, gdy ekranowy Kang Zdobywca z MCU usłyszał wyrok w sprawie o pobicie swojej byłej partnerki. Sześcioosobowa ława przysięgłych orzekła, że aktor jest winny dwóch zarzucanych mu przestępstw: lekkomyślnego ataku trzeciego stopnia i nękania. 6 lutego poznamy z kolei wymiar kary.

Trudno ukryć, że cała sytuacja może i najprawdopodobniej wywróci 5. i 6. fazę Kinowego Uniwersum Marvela do góry nogami; portretowany przez Majorsa Kang miał być bowiem nowym głównym złoczyńcą projektu. Doskonale poinformowany w sprawach związanych z Hollywood scooper Jeff Sneider donosi jednak, że Dom Pomysłów i Disney i tak zamierzali zrezygnować ze współpracy z aktorem, niezależnie od wyniku procesu.

Dziennikarz potwierdza również rewelacje podane wczoraj przez serwis Hollywood Reporter: film Avengers 5 ma nadal powstawać ze scenariuszem Michaela Waldrona (Loki, Doktor Strange w multiwersum obłędu), choć projekt określany jest teraz wyłącznie jako właśnie "Avengers 5" - zniknął z niego podtytuł "The Kang Dynasty". Sneider sugeruje w dodatku, że dwie najbliższe odsłony produkcji o Mścicielach będą rozbitą na dwie części historią o możliwym tytule "Secret Wars" ("zapowiada się gigantyczny, 5-godzinny film z roczną przerwą").

Zupełnie odmienne informacje przedstawia inny z cenionych scooperów, Daniel Richtman. Według jego wiedzy zdjęcia do Avengers 5 miały rozpocząć się w marcu przyszłego roku, a Majors pozostałby Kangiem, gdyby uznano go za niewinnego. To samo źródło ujawnia, że wbrew pojawiającym się w sieci spekulacjom Doktor Doom nigdy nie miał stać się nowym głównym złoczyńcą MCU - choć nie jest wykluczone, że będzie on drugorzędnym przeciwnikiem herosów w przyszłości.

Tymczasem w sieci ruszyła giełda nazwisk aktorów, którzy mogliby zastąpić Jonathana Majorsa w roli Kanga - i to pomimo faktu, że w tej chwili nie wiemy, czy Marvel w ogóle rozważa opcję recastingu. Szczególną popularność w tym kontekście zyskali dwaj aktorzy, których przedstawiamy na końcu poniższej galerii:

Kto może zastąpić Jonathana Majorsa w roli Kanga w MCU?

John David Washington (Tenet, Twórca)

Marvel - pełna chronologia MCU. Od pierwszych bytów przez stworzenie wszechświata po rok 2006

Wydarzenia rozgrywające się na długo przed stworzeniem Świętej Chronologii: różne Warianty Nathaniela Richardsa tworzą Aliotha. Zostaje on odkryty przez Tego, Który Trwa.

Marvel - pełna chronologia MCU. Od filmu Iron Man po rok 2025

Rok 2010 (w tej części chronologii MCU podajemy rok akcji): zasadnicza część akcji filmu Iron Man

Marvel - pełna chronologia MCU. Alternatywne linie czasowe i rzeczywistości

Oś czasu uniwersum Sinister Strange'a: Sinister Strange wchodzi w posiadanie Darkholdu (przed 2018 rokiem w tej rzeczywistości).