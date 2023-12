What If...? - czas trwania odcinków 2. sezonu. Jak długo potrwają alternatywne historie Marvela?

Fot. Marvel

A gdyby...? (What If) powraca z drugim sezonem, obfitującym w alternatywne rzeczywistości. Połączenie z multiwersum zagwarantuje mnóstwo zaskakujących wersji znanych bohaterów. Tym razem produkcja najprawdopodobniej przybierze świąteczny charakter, co zasugerował zwiastun. Zobaczcie, jak długo potrwają nowe odcinki.

What If: sezon 2. - czas trwania odcinków

Nie licząc napisów końcowych, większość epizodów (7 z 9) potrwa średnio 30 minut. Oto dokładna rozpiska:

Odcinek 1. - 31 min.

Odcinek 2. - 31 min.

Odcinek 3. - 30 min.

Odcinek 4. - 34 min.

Odcinek 5. - 33 min.

Odcinek 6. - 32 min.

Odcinek 7. - 32 min.

Długość dwóch finałowych odcinków jest jeszcze nieznana.

What If: sezon 2. - co wiadomo o produkcji?

Zwiastun 2. sezonu zdradził, których herosów możemy spodziewać się w nadchodzących epizodach. Wśród nich są Czarna Wdowa, Iron Man, Odyn oraz Thor. Co więcej, zadebiutuje pierwsza oryginalna superbohaterka stworzona na potrzeby MCU. Jest nią Kahhori, która należy do plemienia Mohawków.

What If: sezon 2. - premiera już 22 grudnia, tylko na Disney+.