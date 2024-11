Marvel po cichu wymienił reżysera Kapitana Ameryki 4? Plotka głosi, że "to nie on o czymkolwiek decyduje"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

O problemach nowego Kapitana Ameryki mówi się od dawna. Film przeszedł przez wiele długich dokrętek, w trakcie których zmieniono wiele wątków fabularnych w produkcji. Niedawno informowano też o tym, że pokazy testowe filmu wypadły bardzo słabo, a ten został określony mianem "niepotrzebnego", "nudnego". Kilka dni temu na plan zdjęciowy powrócił Anthony Mackie celem nakręcenia kolejnych dokrętek. To wzbudziło ponownie niepokój fanów, ponieważ premiera Kapitana Ameryki 4 jest już za kilka miesięcy. Nie wiadomo na razie jak czasochłonny będzie ten proces dodatkowych zdjęć.

Nowa plotka brzmi jeszcze gorzej. World of Reel podaje, że zdaniem ich informatorów dotychczasowy reżyser Kapitana Ameryki 4, czyli Julius Onah nie pracuje dłużej nad filmem. Reżyser nie promował go także w trakcie D23 czy D23 Brazil.

Onah zachowa swoje nazwisko jako reżysera w napisach końcowych, ale to nie on o czymkolwiek decyduje. - informuje World of Reel.

Plotka ta sugeruje przy tym, że Onah nie bierze udziału w dokrętkach. Strona nie podała jednak informacji na temat nowego reżysera za sterami.

