Marvel - czym naprawdę jest tarcza Kapitana Ameryki? Tajemnicza zmiana mitologii Steve'a Rogersa

Marvel

Marvel zamieścił w sieci materiały promocyjne z zeszytu Captain America #0, który będzie wprowadzeniem do równolegle wydawanych, nowych serii Sentinel of Liberty (w tytułowej roli pojawi się Steve Rogers) i Symbol of Truth (jako Cap będzie tu działał Sam Wilson). Wiemy już, że Dom Pomysłów planuje ogromną zmianę mitologii Kapitana Ameryki, która ma związek z tym, czym naprawdę jest ikoniczna tarcza herosa.

Captain America #0 zadebiutuje na amerykańskim rynku 20 kwietnia. Z zaprezentowanych grafik wynika, że Rogers i Wilson staną w tej historii do walki z Arnimem Zolą, pracującym w przeszłości dla nazistów naukowcem, który przeniósł swoją świadomość do cybernetycznego ciała. Tym razem złoczyńca będzie chciał doprowadzić do całkowitego zniszczenia Nowego Jorku, m.in. za pomocą kontrolowanych przez siebie rakiet.

Wspomniany wyżej komiks ma jednak posłużyć ledwie za wstęp do innych nadchodzących serii; w Sentinel of Liberty Steve Rogers będzie próbował znaleźć odpowiedni balans między swoją superbohaterską działalnością a życiem cywila, natomiast w Symbol of Truth Sam Wilson odkryje wielki spisek, który wpływa zarówno na funkcjonowanie Stanów Zjednoczonych, jak i całego świata. W obu opowieściach pojawią się zupełnie nowi złoczyńcy, w tym przedstawiciele amerykańskiej armii; zdaniem twórców potęga niektórych z nich ma być porównywalna z mocą Doktora Dooma.

Najciekawiej prezentuje się oficjalny opis fabuły zeszytu Captain America: Sentinel of Liberty #1, który może mieć olbrzymie konsekwencje dla genezy Steve'a Rogersa i jego przyszłości w uniwersum Marvela:

Tarcza nie jest tym, za co ją bierzecie. To nie twój symbol, tylko ich. (...) Ta tarcza jest jednym z najbardziej charakterystycznych obrazów współczesnego świata. Wpisany w nią symbol wyraża nadzieję, sprawiedliwość i ochronę niewinnych. Zawiera ona także pewien sekret, jak do tej pory nieodkryty, który zmieni sposób, w jaki Steve Rogers postrzega XX wiek... I w który walczy on w XXI wieku.

Oto grafiki pochodzące z obu zeszytów:

Captain America #0 - plansze

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.