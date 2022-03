Marvel - wnuczki Thora idą Avengers na odsiecz. Tylu Mjolnirów jeszcze nie było

Marvel

Marvel wypuścił do sieci zapowiedź zeszytu Avengers Forever #4, nadchodzącej odsłony rozgrywającej się w alternatywnym świecie serii, w której Mściciele z Ziemi-818 mierzą się z drużyną Mistrzów Zła z całego multiwersum - złoczyńcom przewodzi z kolei Black Skull. Wiemy już, że w nowym komiksie do wieloświata Domu Pomysłów powrócą tzw. boginie burzy, czyli wnuczki Thora o imionach Atli, Ellisiv i Frigg.

Postacie te wprowadzono w serii Thor: God of Thunder w 2013 roku; pomagały one sędziwemu już dziadkowi w walce z Gorrem (Rzeźnikiem Bogów) i inną wersją Galactusa, później dołączyły do Avengers z alternatywnej rzeczywistości. Tym razem kobiety przybędą na plac boju Mścicieli z Ziemi-818 z Mistrzami Zła, zauważając, że Black Skull jest powiązany z ostrzem Gorra, Necroswordem.

Warto zwrócić uwagę, że na okładce zeszytu widzimy kilkanaście wersji Mjolnira - artefakty pojawiają się wokół bogiń burzy. Nie jest na razie jasne, czy jest to zapowiedź pokazania w historii kolejnych postaci władnych podnieść ikoniczny młot.

Avengers Forever #4 - plansze

Zeszyt Avengers Forever #4 ukaże się w Stanach Zjednoczonych 23 marca.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.