Marvel - oto 2 nowe tarcze Kapitana Ameryki. Nietypowe wersje Capa świętują 4 lipca

Marvel/Kimberly Hinrichs/Nick Perks

Marvel zamieścił w sieci pierwsze materiały promocyjne zeszytu The United States of Captain America #2, kolejnej odsłony serii powstałej z myślą o 80. rocznicy debiutu Kapitana Ameryki. Przypomnijmy, że w premierowej opowieści Steve Rogers i Sam Wilson połączyli siły, aby odzyskać skradzioną przez tajemniczego antagonistę tarczę Capa. Teraz obaj herosi założą nowe wersje przedmiotu.

I tak Rogers wyruszy do boju ze znaną już z komiksów tzw. "tarczą protonową". Jest ona stworzona z pola energetycznego, które umożliwia bohaterowi widzenie przez artefakt - to właśnie dzięki tym właściwościom Steve będzie w stanie dostrzec przeciwnika (czy raczej przeciwniczkę), który celuje do niego z broni, mając na twarzy maskę wykorzystującą symbole znane z flagi USA. Z kolei Wilsona na jednej z plansz widzimy z zupełnie nową, czarną tarczą, na której środku znajduje się biała gwiazda. Póki co nie wiemy, z czego wykonany jest przedmiot.

Warto przypomnieć, że kolejny etap historii wprowadzi do uniwersum postać Nichelle Wright, czarnoskórej nastolatki, która również wejdzie w skład grupy tzw. Kapitanów, młodych naśladowców herosa.

Oto zapowiedź nadchodzącego zeszytu (w galerii znajdziecie także grafiki, które pochodzą z twitterowego konta Comics Should Be Good - rysownicy wykonali je na bazie sugestii internautów, pragnąc dzięki nim świętować przypadający na 4 lipca Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych; prace nawiązują choćby do amerykańskich zwyczajów, społeczności czy znanych z popkultury postaci):

The United States of Captain America #2 - plansze

Zeszyt The United States of Captain America #2 zadebiutuje na amerykańskim rynku 28 lipca.