Marvel - Sam Wilson znów zostanie Capem. Geneza Kapitana Ameryki LGBTQ i wątki polityczne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił w USA pierwszy zeszyt długo wyczekiwanej i głośno komentowanej jeszcze przed swoją premierą serii United States of Captain America. Wydany z myślą o 80. rocznicy debiutu Kapitana Ameryki komiks w umiejętny sposób łączy najważniejsze wątki z mitologii herosa, akcentując również sentymentalny komponent fabuły. Wiemy już, że Steve Rogers i Sam Wilson podążają śladami tajemniczego uzurpatora, który nie tylko przejął słynną tarczę, ale i przebrał się za nowego Capa.

W opowieści tej protagoniści kilkukrotnie wdają się w rozważania na temat tego, czym właściwie jest dzisiaj "amerykański sen". Rogers decyduje się odwołać do wątków politycznych: stwierdza bowiem, że koncepcja ta stała się jedynie wymówką dla gorszego traktowania innych osób - imigrantów, biedoty czy tych marginalizowanych jako "inni". To właśnie w trakcie rozmowy Rogersa i Wilsona nieujawniony jeszcze złoczyńca kradnie tarczę; w konsekwencji tego zdarzenia Sam przekonuje Steve'a, że nadchodzące starcie "jest zadaniem dla kilku Kapitanów Ameryka". Ze sceny wyraźnie wynika, że dawny Falcon ponownie założy strój bohatera.

Co ciekawe, antagonista serii porusza się nadzwyczaj szybko - nie jest wykluczone, że z nadludzką prędkością. W trakcie pościgu za nim Rogers i Wilson muszą nieoczekiwanie zapobiec katastrofie nadjeżdżającego pociągu. Pomaga im Aaron Fischer, nastolatek wywodzący się ze społeczności LGBTQ, na potrzeby serii nazwany "Kapitanem Ameryką linii kolejowych". Chłopak odkrył wcześniej, że w jego dzielnicy najmłodsi mieszkańcy są przez kogoś porywani, a wszystkie ślady prowadzą do korporacji Roxxon. W trakcie rozgrywającego się w przeszłości śledztwa Fischer również został uprowadzony i umieszczony w obozie dla internowanych.

To właśnie tam Aaron zdecydował się dać motywację i inspirację pozostałym osadzonym; własnoręcznie wykonał strój i tarczę, mające przypominać emblematy Kapitana Ameryki. Wraz ze swoim partnerem, Adrianem, uciekł z obozu, by później liniami kolejowymi przemierzać drogę do Nowego Jorku i starać się chronić osoby spotkane na swojej drodze. Rogers i Wilson koniec końców obronili Fischera przed próbującym zabić chłopaka napastnikiem, stwierdzając następnie, że chcą go od tej pory wziąć pod swoje skrzydła.

Zobaczcie plansze z komiksu: