Marvel ujawnia tożsamość boga światła! Arcywróg Knulla już tu jest i robi cuda z ciałem Venoma

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel długo zwlekał z ujawnieniem prawdziwej tożsamości tajemniczego boga światła, mitycznego wroga Knulla, głównego złoczyńcy wydarzenia King in Black. Od kilku tygodni fani Domu Pomysłów spekulowali, czy jest nim wzmocniony kosmiczną potęgą Star-Lord, Franklin Richards, Sentry czy może doskonale radzący sobie z armią Króla w Czerni Dylan Brock. Odpowiedź jest jednak jeszcze bardziej szokująca.

Już wcześniej wiedzieliśmy, że w 4. zeszycie zasadniczej serii eventu dojdzie do spotkania Knulla z młodym Brockiem. Antagonista próbował przeciągnąć herosa na swoją stronę, grożąc, że w przeciwnym wypadku sprowadzi na naszą planetę zagładę. Rzecz w tym, że Dylan postawił się wszechpotężnemu władcy symbiontów i z pomocą Jean Grey zdołał ostatecznie uwolnić kontrolowanych przez złoczyńcę bohaterów, których ciała znajdowały się w tzw. "Ulu", lokacji, dzięki której Król w Czerni steruje swoją armią.

W trakcie tej operacji Jean dzięki telepatycznym mocom zdołała przedostać się do umysłu Knulla. To właśnie wtedy zobaczyła jego przepełnioną mrokiem przeszłość, w czasie której niszczył on wszystko na swojej drodze. Gdy wizja zbliżała się do końca, Grey dostrzegła jednak potwora, który kiedyś był żywą istotą, a później przeobraził się właśnie w boga światła.

Jak się okazuje, jest nim wszechpotężna Moc Enigmy, znana już z uniwersum Marvela mistyczna siła, która od momentu powstania kosmosu za swój główny cel uznaje przetrwanie. Na przestrzeni dziejów wiązała się ona z różnymi istotami; to ona dała także początek tzw. Uni-Power, potędze, z której korzysta Kapitan Universe, ucieleśnienie wymiaru znajdującego się poza wszelkimi wymiarami. To właśnie dlatego Reed Richards dostrzegł w tej postaci samego boga światła.

Obecny na miejscu zdarzenia Silver Surfer za pomocą Mocy Enigmy przebił powłokę, którą Knull w 1. zeszycie serii pokrył cały glob. W ten sposób bóg światła mógł poszukać nowego gospodarza, znajdując go w Venomie. Historia kończy się sceną pokazującą lewitujące ciało Eddiego Brocka, który dzięki połączeniu się z Mocą Enigmy wraca do świata żywych.

King in Black #4 - plansze

Już jutro przedstawimy Wam kolejne doniesienia z King in Black #4.