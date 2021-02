Marvel - jest mocny na Knulla! [SPOILER] symbiontem, Wakanda zgotowała piekło armii wroga

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel pokazał zapowiedzi kolejnych odsłon wydarzenia King in Black, w tym tej najważniejszej - 4. zeszytu zasadniczej serii. Dojdzie w niej do spotkania Knulla i Dylana Brocka, syna Eddiego, obdarzonej niezwykłą mocą hybrydy symbionta i człowieka. Król w Czerni będzie starał się przekonać młodego bohatera, aby stanął w bitwie z Avengers po jego stronie, jednak, jak wszystko na to wskazuje, chłopak odmówi. Śmiertelne ultimatum złoczyńcy może mieć tragiczne konsekwencje dla całej Ziemi.

Z kolei z materiałów promujących komiks Miles Morales: Spider-Man #23 wynika, że tytułowy bohater zmierzy się z mrocznymi siłami antagonisty. Problem polega na tym, że Knull przejął kontrolę i zmienił w symbionta jego przyjaciółkę, Kamalę Khan aka Ms. Marvel (którą, na marginesie, już niebawem zobaczymy w MCU) - oboje zmierzą się ze sobą w niezwykle wymagającym pojedynku.

Wiemy już także, że prawdziwe piekło armii symbiontów zgotowała Wakanda. Obroną państwa dowodzili Shuri, Okoye i Czarna Pantera; pierwsza z nich, wykorzystując unikalną mieszankę magii i nauki, doprowadziła do stworzenia całej rzeszy kopii siebie samej, druga przy pomocy Dłoni Bast zdołała powołać do istnienia potężny awatar pantery, natomiast T'Challa, uzbrojony w zmodyfikowane działo soniczne Ulyssesa Klawa, strzelił z broni w powietrze - powstałe w ten sposób wibracje nie tylko przepędziły symbionty i dały Wakandzie zwycięstwo, ale i stworzyły wyłom w powłoce, którą Knull otoczył Ziemię.

Zobaczcie sami:

King in Black #4 - okładka

King in Black #4 zadebiutuje w USA 17 lutego.