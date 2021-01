Marvel - Doktor Strange (w nowej zbroi!) rusza po Knulla, ale to plan Deadpoola przebija wszystko...

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W Marvelu trwa wydarzenie King in Black, które również i naszym Czytelnikom zaczyna spędzać sen z powiek: wieści o kolejnych wyczynach Avengers i innych postaci w trakcie gigantycznego starcia z Knullem docierają do nas z prędkością karabinu maszynowego. Tym razem przyszła pora na informacje pochodzące z tie-inów do zasadniczej serii. Wyjawiają one m.in., że do walki z Królem w Czerni na dobre włączają się Doktor Strange i Deadpool.

Pierwszy z nich wziął już udział w starciu z armią symbiontów, gdy inwazja złoczyńcy przeniosła się do Nowego Jorku - wówczas, zupełnie nieoczekiwanie, został wchłonięty przez mroczną pustkę antagonisty, który postanowił go przetrzymywać jak więźnia. Z zeszytu King in Black: Black Cat #2 dowiadujemy się jednak, że tytułowa bohaterka zdołała uwolnić Najwyższego Maga. By odciągnąć ograniczające jego moce symbionty, pokryła ciało herosa zbroją Anty-Venoma; w finale zeszytu Strange jest co prawda dalej nieświadomy, jednak na pewno wraca on do gry. Przypomnijmy, że magiczne zdolności bohatera według Kapitana Ameryki mają być kluczowe w dalszym boju z symbiontami.

Z kolei wchodzący w skład eventu zeszyt Daredevil #26 zdradza, że następczyni Matta Murdocka w roli Diabła Stróża, Elektra Natchios, będzie musiała na ulicach Hell's Kitchen zmierzyć się z potworami Króla w Czerni.

Nietypowy plan na walkę z Knullem przedstawił też Deadpool, obecnie władający armią dziwacznych potworów na jednej z wysp Nowego Jorku. Narzekając na "nonsens" całej sytuacji i odnosząc się do faktu, że na razie jest protagonistą "zaledwie tie-inu", zdecydował, że jego podwładni stawią czoło symbiontom. W tym celu Pyskaty Najemnik tworzy specjalną grupę; wśród kandydatów znajduje się m.in.... miniaturowy rekin (w galerii zobaczycie jednak więcej dziwadeł).

Wiemy już także, że w globalnej bitwie z Knullem nadspodziewanie dobrze radzi sobie nowo powstała, brytyjska grupa herosów operująca pod nazwą The Union. Dość powiedzieć, że jej członkini, niedoceniana do tej pory Kelpie zmiażdżyła nacierające symbionty za pomocą potężnej, przyzwanej przez siebie fali.

Zobaczcie plansze z wszystkich powyższych komiksów:

Deadpool #10 - okładka

Kolejna odsłona zasadniczej serii wydarzenia, zeszyt King in Black #4, zadebiutuje w USA 17 lutego.