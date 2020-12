Marvel - Knull rozbija Avengers, ale Drakula i mroczna armia Namora nadciągają! Cóż za zbroja Iron Mana!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel tuż przed Bożym Narodzeniem uraczył czytelników zeszytem King in Black #2, kolejną odsłoną obejmującej swoim zasięgiem całe uniwersum bitwy Knulla z Avengers i ich sojusznikami. Donosiliśmy już Wam, że Spider-Man zdołał ocalić Venoma, a Czarna Pantera, rozważając taktykę walki z przeciwnikiem, chciał wykorzystać Kamienie Nieskończoności. Na tym jednak nie koniec rewelacji, które ujawnia komiks. Dość powiedzieć, że na odsiecz Mścicielom idą Drakula z wampirami oraz armia mrocznych mieszkańców Atlantydy, których na plac boju chce posłać Namor.

Z opowieści dowiedzieliśmy się m.in., że Avengers w chwili obecnej są zdziesiątkowani - Iron Man (w nowej zbroi, o czym szerzej za chwilę) zastanawia się nad dalszymi posunięciami, natomiast Knull przemienił w symbionty choćby Kapitana Amerykę, Cyclopsa, Ms. Marvel, Stwora i Storm, czyniąc z nich swoich przybocznych. Biorąc pod uwagę fakt, że cała Ziemia jest pokryta złożoną z symbionta powłoką, bohaterowie postanowili poprosić o pomoc złoczyńców, którzy doskonale radzą sobie z działaniem w mroku.

I tak Blade przekonał do walki Drakulę i jego wampiry (co ciekawe, do porozumienia doszło w ukraińskim Czarnobylu), a Namor zyskał sojuszników w tzw. Czarnej Fali, mieszkańcach Atlantydy, którzy wcześniej zwrócili się przeciwko królestwu i żyją na wygnaniu w najgłębszych partiach oceanu.

Oto inne z ważnych informacji z 2. zeszytu King in Black:

Iron Man zdołał pojmać jednego ze smoków Knulla i - przeobrażając jego DNA przy pomocy technologii Extremis - przejął nad nim kontrolę - potwór ostatecznie pokrył kostium herosa, zmieniając jego kolor na czarno-zielony i dodając do uzbrojenia nowe funkcje (grafikę zobaczycie niżej w galerii);

Ten sam, zainfekowany wirusem Extremis smok miał posłużyć do uzdrowienia zmagającego się ze śmiertelnymi obrażeniami Eddiego Brocka; transfer symbionta do ciała umierającego zakończył się jednak niepowodzeniem, a czytelnikom zasugerowano nadchodzącą śmierć postaci;

Opanowany przez symbionty Knulla został również Doktor Strange; jego uwolnienie spod wpływu złoczyńcy wydaje się niezwykle ważne dla przyszłych wydarzeń - misji ratunkowej podjęła się Black Cat;

Profesor X i Magneto ostatecznie nie zdecydowali się na otwarcie granic wyspy mutantów, Krakoi, dla ludzi; nie zmienia to jednak faktu, że X-Meni aktywnie udzielają się na polu walki z Knullem;

Do boju ze złoczyńcą stanie również Conan Barbarzyńca; okładki promocyjne jednego z tie-inów do King in Black zdradzają, że bohater może uwolnić mutantów spod kontroli symbiontów.

Zobaczcie kolejne fragmenty komiksu:

King in Black #2 - plansze

Następna odsłona serii, King in Black #3, zadebiutuje w USA 20 stycznia.