Najładniejszy komiks Marvela w historii? Alex Ross pokazał prace - są genialne

Pod koniec zeszłego roku informowaliśmy Was, że uznawany za jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego rysownika w historii Alex Ross, legendarny autor ilustracji do takich komiksów jak Marvels czy Sprawiedliwość, szykuje swoją pierwszą samodzielną powieść graficzną. W sierpniu na amerykańskim rynku ukaże się więc Fantastic Four: Full Circle, do której Ross poza rysunkami napisał jeszcze scenariusz. Wygląda na to, że tytuł ten będzie mógł aspirować do miana najładniejszego komiksu Marvela wszech czasów.

Do takiego wniosku skłaniają zaprezentowane przez artystę ilustracje, które znajdziecie w poniższej galerii. Co więcej, Ross podzielił się także kolejnymi szczegółami warstwy fabularnej. Wiemy już, że Fantastyczna Czwórka po ataku pasożytów z innych wymiarów na słynny budynek Baxtera wyruszy do Strefy Negatywnej, odkrywając jej tajemnice i musząc zmierzyć się z przebywającymi w niej, przerażającymi zagrożeniami.

Zobaczcie materiały promocyjne:

Fantastic Four: Full Circle - materiały promocyjne

Powyższe prace spotkały się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem w sieci. Rossa komplementują także jego koledzy po fachu, jak choćby Jim Zub.

