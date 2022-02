Batman spotka swojego Doomsdaya. Sugestia śmierci i nowy scenarzysta z Marvela

DC

Jak donosi serwis comicbook.com, począwszy od lipcowego zeszytu Batman #125 stery nad serią przejmie Chip Zdarsky (zastąpi on tym samym Joshuę Williamsona), doskonale znany fanom Marvela scenarzysta, który w ostatnim czasie dał się poznać przede wszystkim jako twórca wybitnego cyklu Daredevil. Autor w wywiadzie dla portalu zapowiada szereg zamian w komiksowej historii Mrocznego Rycerza - wiemy, że heros ma teraz spotkać "swojego Doomsdaya", co z miejsca zrodziło spekulacje o potencjalnej śmierci protagonisty.

Udział Zdarsky'ego w serii Batman rozpocznie się od rozpisanej na 6 części historii o tytule Failsafe; Bruce Wayne zacznie zmagać się z koszmarami, które mają być powiązane z jego przyszłością. Sęk w tym, że w życiu Zamaskowanego Krzyżowca pojawi się jednocześnie nowe, potężne zagrożenie - złoczyńca o nieujawnionej póki co tożsamości zrobi absolutnie wszystko, aby odebrać życie Batmanowi. To właśnie dlatego autor porównał nadciągającego antagonistę do Doomsdaya, tego samego, który swego czasu zabił Supermana.

Zobaczcie pierwsze materiały z Batmana #125 (w galerii znajdziecie również zapowiedź komiksu Batman: One Dark Knight #2 ze scenariuszem i rysunkami Jocka; po zniknięciu prądu w Gotham Mroczny Rycerz zmierzy się z całą armią napastników):

Batman #125 - materiały promocyjne

Choć Zdarsky nie wyjawił zbyt wielu szczegółów fabularnych historii Failsafe, napomknął on, że istotną rolę ma w niej odegrać Robin w wersji Tima Drake'a.

Dodajmy na koniec, że Zdarsky'emy w pracach nad serią będzie pomagał rysownik Jorge Jiménez.

