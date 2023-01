Marvel - wielki powrót Storm, nowa potężna przeciwniczka X-Menów i piękna Emma Frost. Niesamowite okładki

Fot. Marvel

Co dzieje się z X-Menami w komiksach Marvela? Przede wszystkim, pojawią się trzy nowe limitowane serie: Immoral X-Men, Storm & The Brotherhood of Mutans i Nightcrawlers. Każdy tytuł pokaże inny okres czasu, popychając czytelnika w coraz mroczniejszą przyszłość: skoczymy w czasie o dziesięć, sto i tysiąc lat. A to oznacza, że historie będą ze sobą połączone.

Poniżej znajdziecie niesamowite okładki nowych komiksowych serii Marvela. Wśród nich widać wielki i pełen chwały powrót Storm, nową potężną przeciwniczkę X-Menów, znaną jako Mother Righteous, a także Rasputina. Zobaczcie sami.

Immoral X-Men #1

Scenarzystami komiksów będą Kieron Gillen, Al Ewing i Si Spurrier, a rysunkami zajmą się Paco Medina, Andrea Di Vito i Alessandro Vitti.

Dajcie znać, czy Immoral X-Men, Storm & The Brotherhood of Mutans i Nightcrawlers wydają wam się ciekawe.

