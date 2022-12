Eternals 2 - wskrzeszeni mutanci, X-Meni i śmierć ważnych Avengersów. Plotka mówi o ekranizacji epickiego crossovera

Fot. Marvel

Eternals zakończyło się dużym cliffhangerem, gdy część bohaterów została porwana z Ziemi przez potężnego Arishema. Jednak losy sequela pozostawały pod znakiem zapytania, biorąc pod uwagę mieszanie recenzje po premierze. Część fanów uważała nawet, że to najsłabszy film MCU do tej pory i Chloé Zhao nie sprawdziła się jako reżyserka produkcji superbohaterskiej.

Insider @MyTimeToShineH ma jednak informacje o możliwej kontynuacji i podzielił się nimi online. Rozbudzają wyobraźnię.

Eternals 2 - plotka mówi o ekranizacji epickiego crossovera

@MyTimeToShineH zdradził, że fani powinni oczekiwać ekranizacji komiksowego wydarzenia Judgement Day, a Eternals 2 będzie bardziej kosmiczne niż pierwsza część. Przypominamy, że Arishem wziął ze sobą bohaterów, by zdecydować, czy Ziemia zasługuje na przetrwanie kosztem wyłaniającego się Tiamutu, więc stawka będzie wysoka. Co więcej, według @MyTimeToShineH, Chloé Zhao nie jest przypisana do projektu i jest duża szansa na to, że nie powróci jako reżyserka.

A.X.E. Judgment Day to wydarzenie komiksowe, które obejmuje zmartwychwstanie mutantów i wielki konflikt pomiędzy Avengersami, X-Menami i Eternals. Fabuła skupia się na tym, jak Celestial Progenitor zarządził, że Ziemia nie zasługuje na przetrwanie i trzeba zniszczyć ludzkość - w walce zginęli między innymi Thor, Echo, Kapitan Marvel i Sersi.

Chcielibyście, by ta plotka się sprawdziła, czy może to o wiele za wcześnie na Judgement Day w MCU? Dajcie znać w komentarzach.

