Marvel chce wstrząsnąć MCU? X-Meni i wielka zmiana uniwersum w Avengers 6, mniej seriali, jakość nad ilością

Marvel Studios chce w drastyczny sposób przeobrazić MCU - kilkanaście godzin temu w sieci pojawił się cały szereg informacji w tej sprawie, które pochodzą od dziennikarzy serwisów Heavy Spoilers i The Cosmic Circus. Choć powinniśmy do nich podchodzić z dużym dystansem, rewelacje te mogą naprawdę zaskakiwać. Wygląda bowiem na to, że Kevin Feige i spółka planują przeprowadzenie rewolucji w Kinowym Uniwersum Marvela.

Zmiany te mają łączyć się z faktem, że Bob Iger powrócił do Disneya jako nowy-stary szef firmy; według doniesień zdaje on sobie sprawę, że MCU może niekoniecznie podążać we właściwym kierunku, na co dowodem są choćby coraz słabsze przyjęcie przynajmniej niektórych odsłon projektu, krytyka efektów specjalnych czy problemy z budowaniem jednolitej narracji - w dodatku na 23 filmy tworzące pierwsze 3 fazy przypada aż 19 produkcji 4. fazy.

Jak raportuje The Cosmic Circus, Marvel Studios ma "szykować środki zapobiegawcze w celu zapewnienia kontroli jakości", chcąc ocenić na nowo potrzebę tworzenia każdego z projektów przewidzianych na 5. i 6. fazę MCU, które wciąż są na wczesnym etapie rozwoju - według tych informacji niektóre z produkcji mogłyby zostać nawet anulowane. Co więcej, stawianie na jakość zamiast ilości mogłoby również wyrażać się w mniejszej niż dotychczas liczbie seriali; widzowie zobaczyliby więcej projektów specjalnych w typie świątecznego programu o Strażnikach Galaktyki, których realizacja byłaby szybsza, tańsza i mniej wymagająca w aspekcie procesu produkcji, jednocześnie służąc za wprowadzenie do większych historii filmowych.

Z kolei Heavy Spoilers, powołując się na swoje źródła, dzieli się doniesieniami na temat filmów Avengers: The Kang Dynasty i Avengers: Secret Wars. Choć scenariusz pierwszego z nich nie został jeszcze ukończony i sytuacja na tym polu może jeszcze ulec zmianie, historia ma przedstawić odbiorcom genezę postaci Nathaniela Richardsa i pokazać w jaki sposób - już jako Kang Zdobywca - podbijał on kolejne światy multiwersum. Avengers 5 ma być też produkcją, w której "pierwsza linia frontu" superbohaterów spróbuje pokonać antagonistę. Co ciekawe, na ekranie rzekomo zobaczymy wiele innych wariantów Kanga, wśród nich znanego z serialu Loki Tego, Który Trwa.

Prawdziwym wstrząsem dla uniwersum powinien być z kolei film Avengers 6. Według dziennikarskich doniesień Feige faktycznie chce, by w opowieści pojawiło się jak najwięcej aktorów portretujących postacie Marvela w przeszłości; padają nawet konkretne nazwiska - Hugh Jackman czy Tobey Maguire. W dodatku studio ma chcieć podpisać nowe kontrakty z gwiazdami, które wcielały się w role X-Menów w filmach 20th Century Fox. Sama koncepcja multiwersum w MCU zostanie z kolei uproszczona; bohaterowie i złoczyńcy z innych światów zostaną "wrzuceni" w zasadnicze uniwersum w podobny sposób, jak w komiksie Tajne wojny odbyło się to z działającym wcześniej w świecie Ultimate Milesem Moralesem.

