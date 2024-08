Marvel wysłał Scarlet Witch do magicznej szkoły z internatem. Loki i Doktor Strange są jej kolegami z klasy

Źródło: Marvel/Jodi Nishijima

Co ciekawego dzieje się w świecie komiksów Marvela? Otóż w nowej serii House of Harkness postanowiono wysłać Wandę Maximoff aka Scarlet Witch do magicznej szkoły z internatem. Jak możecie się do domyśleć po nazwie przybytku, uczelnia należy do rodziny Agathy, która do tej pory niepodzielnie rządziła za jej murami. Przybycie nowej uczennicy może jednak stać się zagrożeniem dla jej dotychczasowej pozycji...

Nowa seria House of Harkness od Marvela rozgrywa się w alternatywnym uniwersum, w którym do jednej mistycznej szkoły chodzą wszystkie ulubione postacie fanów władające magią, od superbohaterów po złoczyńców. Komiks skupi się przede wszystkim na odwiecznej rywalizacji Agathy i Wandy. Zobaczymy jednak o wiele więcej znajomych twarzy. W klasie Scarlet Witch znajdą się także tacy uczniowie jak Stephen Strange, Loki, Nico Minoru, Jericho Drumm i Morgan Le Fay. Scenarzystka zapowiedziała także, że cameo zaliczy Pietro, brat Wandy.

W poniższej galerii jest pierwsza oficjalna okładka House of Harkness i szkice koncepcyjne postaci, w tym Wandy, Agathy, Lokiego i Stephena Strange'a.

HOUSE OF HARKNESS INFINITY COMIC (2024) #1