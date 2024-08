fot. Disney+

Już we wrześniu na Disney+ zadebiutuje nowy serial z MCU - To zawsze Agatha. W tytułowej roli zobaczymy Kathryn Hahn, której będzie partnerować Joe Locke, znany z serialu Heartstopper.

Młody aktor wciela się w tajemniczego Nastolatka, o którym niewiele wiadomo. Jednak w nowym artykule Variety potwierdzono, że ​​"prawdziwa tożsamość postaci jest kluczowym punktem fabularnym serialu". Fani domyślają się, że ta postać to Billy Maximoff, znany jako Wiccan, syn Visiona i Scarlet Witch, którego młodszą wersję widzieliśmy już w WandaVision. Wskazuje na to jego kostium oraz fakt, że Nastolatek jest gejem tak jak w komiksach.

To zawsze Agatha - Joe Locke o swojej postaci, która jest gejem

Locke, który w prawdziwym życiu też jest homoseksualistą, został zapytany przez serwis, co czuje jako aktor grający queerowego superbohatera.

Nigdy tak naprawdę o tym nie myślałem. To jedna z tych rzeczy, które stają się trochę stresujące, jeśli myślisz o tym za dużo. Ale granie w serialu Marvela jest dla mnie jak sen, po którym muszę się uszczypnąć.

Potem opowiedział, co oczekiwało od niego Marvel Studios.

Myślałem, że gdy obsadzają cię w serialu Marvela, dostajesz pieniądze za to, żeby stać się naprawdę umięśnionym. "Chcemy, żebyś pozostał mały i zachował chłopięcy wygląd" - to w zasadzie to, co powiedzieli w bardzo korporacyjny sposób.

Joe Locke komentuje opinie fanów Marvela

Aktor odniósł się też do negatywnych reakcji fanów, również tych ze społeczności LGBTQ+, związanych ze swoją postacią po pierwszym zwiastunie To zawsze Agatha.

To było w stylu: "Och, dlaczego Marvel stworzył ten kiczowaty stereotyp geja?". To mnie naprawdę zdenerwowało, ponieważ pomyślałem: "Nie możesz prosić o autentyczny casting, a potem być wściekłym, że dostałeś kampową postać'”.

Skomentował też fanów Marvela, który jest bardzo otwarty w wyrażaniu swoich opinii, co skwitował uśmiechem.

Jestem w pełni świadomy, że fandom Marvela jest o wiele mniej miły niż fandom Heartstoppera. Będzie wielu ludzi, którzy po prostu będą nienawidzić wszystkiego w tej postaci oraz wszystkiego, co z nią zrobiłem. Po prostu muszę się z tym pogodzić.

Na koniec przyznał, że to on, a nie fani jest w serialu Marvela i robi rzeczy, które oni chcieliby robić.

Przypomnijmy, że w obsadzie oprócz wymienionych aktorów znaleźli się Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp, Patti LuPone i Aubrey Plaza.

To zawsze Agatha - premiera dwóch pierwszych odcinków 18 września na Disney+.

