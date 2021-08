Marvel - Proces Magneto tuż-tuż. Mutanci w szoku; kto zabił ikonę MCU?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. cbr.com/Marvel

Marvel Comics udostępniło CBR zapowiedź komiksu X-Men: The Trial of Magneto #1 autorstwa Leah Williams, Lucasa Wernecka i Edgara Delgado. Można w nim zobaczyć, jak Jean-Paul Beaubier znany jako Northstar, razem z innymi mutantami, badają ciało Scarlet Witch. Są w stanie ustalić, że między Wandą Maximoff a jej napastnikiem doszło do walki. Jednakże Jean-Paul Beaubier zwraca uwagę na to, że mimo wszystko nie użyła wobec niego swojej magii wpływającej na zaginanie rzeczywistości, co nasuwa jeszcze więcej pytań, jeśli chodzi o tożsamość sprawcy i przyczyny jej śmierci.

X-Men: The Trial of Magneto #1 - zapowiedź.

THE TRIAL OF MAGNETO #1

Komiks będzie zawierać okładki autorstwa takich osób jak: Valerio Schiti, John Romita Jr., Elizabeth Torque, David Finch, Mark Brooks, Greg Capullo, Peacho Momoko, Todd Nauck i Artgerm. Będzie mieć światową premierę 18 sierpnia 2021 roku. The Trial of Magneto jest zapowiadany jako historia, która podzieli nowe pokolenie mutantów i wywróci ich świat do góry nogami.

Jak podoba wam się zapowiedź?