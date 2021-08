Marvel - Iron Man jak w body horrorze, Blade'a nie poznacie. Darkhold nadchodzi!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

Marvel w swoim komiksowym świecie szykuje dużo zmian dla fanów. Winnym jest Darkhold, czyli starożytna księga, która zawiera niesamowitą moc. Iron-Man przejdzie drastyczną transformację po przeczytaniu przeklętego tekstu, gdy będzie chciał przygotować się do stawienia czoła przerażającemu bogowi Chthonowi. W efekcie zostanie uwięziony w swojej zbroi, a raczej już opancerzonym więzieniu. Jego ciało stanie się pokręconą konstrukcją z ciała i metalu. Blade także przejdzie metamorfozę, która zmieni go w coś o wiele bardziej zdziczałego. Też przeczyta tekst, próbując wejść do wymiaru Cthona w celu uratowania wieloświatów. A skończy rządząc wampirami.

Poniżej można zobaczyć, jak prezentują się w Darkhold Alpha #1, Darkhold: Blade #1 i Darkhold: Iron Man #1.

THE DARKHOLD ALPHA #1

Darkhold Alpha #1 otworzy wydarzenia związane z tytułową mistyczną księgą. Scarlet Witch i Doctor Doom będą musieli ze sobą współpracować, by powstrzymać przeklęty tekst od zniszczenia uniwersum Marvela. Darkhold: Blade #1 i Darkhold: Iron Man #1 będą za to jednorazowymi historiami, związanymi z tymi wydarzeniami.