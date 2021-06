Syn Hulka pojawi się w MCU? Marvel otwiera pole do spekulacji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W USA ukazał się pierwszy zeszyt nowej serii Gamma Flight. Przypomnijmy, że tytułowa grupa bohaterów, złożona z postaci powstałych w wyniku działania promieniowania gamma, odegrała istotną rolę w cyklu Nieśmiertelny Hulk - teraz sojusznicy Zielonego Goliata postanowili stworzyć własną drużynę, w skład której wchodzą Puck, Titania, Absorbing Man, Doc Sasquatch, Doktor McGowan i Rick Jones aka Del Frye.

Prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem z premierowej odsłony opowieści jest powrót do uniwersum Marvela po 5 latach nieobecności Skaara, syna Hulka. Ten jeden z najpotężniejszych herosów obdarzonych mocą gamma debiutował w cyklu What If?..., by z czasem stać się częścią kanonu. Widzieliśmy go walczącego ramię w ramię z własnym ojcem i Avengers, jednak po częściowej stracie nadnaturalnych zdolności Skaar zdecydował się na życie w odosobnieniu.

W Gamma Flight #1 tytułowa grupa próbuje pomóc innej z mutantek gamma, Dionne aka Stockpile, która sieje prawdziwe zniszczenie w Teksasie. W finałowej sekwencji oczom czytelników nieoczekiwanie ukazuję się jednak Skaar - i to w pełni swoich mocy. Spójrzcie sami:

Gamma Flight #1 - plansze

W sieci głośno spekuluje się na temat tego, że powrót syna Hulka do komiksowego uniwersum może mieć związek z wprowadzeniem tej postaci do MCU. Już wcześniej pojawiały się głosy, że Skaara mielibyśmy zobaczyć w serialu She-Hulk.

Co ciekawe, Puck i Doktor McGowan dyskutowali wcześniej o możliwości uleczenia się z oddziaływania promieniowania gamma na ciało, przywołując właśnie przykład Skaara jako rzekomego ozdrowieńca. McGowan ujawniła jednak, że żadna z postaci, która została wystawiona na promieniowanie gamma, nie może w pełni wyzdrowieć - taki sam los wpisany jest więc już na stałe w życie m.in. Bruce'a Bannera.