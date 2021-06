Nadchodzą dzidziuś Batman i jego przybrany tata, Joker. To nie jest żart

DC/Kodansha

Na japońskim rynku właśnie ukazał się pierwszy zeszyt mangi One Operation JOKER, która jest efektem współpracy DC i jednego z największych wydawnictw Kraju Kwitnącej Wiśni, Kodanshy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że fabularnym punktem wyjścia opowieści stała się przemiana Batmana w niemowlę i jego późniejsze wychowywanie przez Księcia Zbrodni. Wielu komentatorów przekonuje, że to najdziwniejsza opowieść o Mrocznym Rycerzu, z jaką przyszło się im zapoznać.

Kodansha, najbardziej znana ze słynnego Ataku Tytanów, już wcześniej odpowiadała za historie, w których pojawiali się superbohaterowie DC; przykładami mogą być m.in. mangi Superman VS Meshi czy Batman Justice Buster. Nie ulega jednak wątpliwości, że One Operation JOKER w ekspresowym tempie staje się najgłośniejszą z dotychczasowych - tym bardziej, że promuje ją oficjalne konto Batmana na Twitterze.

O co tak naprawdę chodzi w One Operation JOKER? No cóż... Batman po wpadnięciu do kadzi z chemikaliami przemienia się w niemowlę, a Książę Zbrodni musi go wychować tak, by w przyszłości wyrósł on na Mrocznego Rycerza z prawdziwego zdarzenia. Czytelnicy będą obserwować, jak Joker radzi sobie z wszystkimi trudami przybranego ojcostwa.