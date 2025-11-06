Jeden z najpopularniejszych aktorów świata w Marvelu? Legenda MCU może umrzeć

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Od wczoraj w sieci krążą głośne już spekulacje o nadchodzących projektach Marvel Studios. Najważniejszą z nich jest ta, według której do MCU w aktorskiej roli dołączy nie kto inny jak sam Matthew McConaughey. Słynny aktor jest od dawna wyczekiwany przez fanów; warto przypomnieć, że jego głos jako Cowboypoola mogliśmy usłyszeć wcześniej w filmie Deadpool & Wolverine. W kogo miałby wcielić się Australijczyk? No cóż, jakiś czas temu łączono go z rolą nowej wersji Zielonego Goblina. Aktor wyraził zainteresowanie udziałem w projekcie superbohaterskim, o ile tylko ten będzie miał "odpowiedni scenariusz".

Znana postać MCU zginie?

Pojawiły się też spekulacje, że w filmie Doomsday lub Secret Wars śmierć poniesie Bucky Barnes. Wszystko przez niedawne wypowiedzi wcielającego się w tę postać Sebastiana Stana, który o swoim pobycie w MCU z niejasnych przyczyn konsekwentnie mówił w czasie przeszłym, w dodatku tak, jakby żegnał się z rolą:

Muszę postarać się zaoferować widzom coś innego niż wcześniej. Nigdy też nie faworyzowałem jednej roli. Rzeczy związane z Marvelem - zawsze, aż do końca życia - będę postrzegał jako te, które naprawdę pomogły mi rozwinąć się jako człowiekowi i jako aktorowi. Nauczyły mnie, czym są relacje na planie, pracowałem z Robertem Downeyem Jr. i Scarlett Johansson oraz ze wszystkimi tymi ludźmi, których podziwiałem. To był biznes. To była rodzina i dała mi poczucie przynależności. I zawsze będę im za to wdzięczny, ale to był dla mnie dopiero pierwszy poważny krok w karierze.

Kogo gra Sadie Sink w Spider-Manie 4?

Z kolei serwis The Geeky Cast raportuje, że Sadie Sink w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma faktycznie zagrać Shahtrę, zmiennokształtną i nieśmiertelną boginię-osę, która wywarła istotny wpływ na mitologię postaci dysponujących pajęczymi mocami. Do tych rewelacji podchodźmy jednak z dużym dystansem - nie ma właściwie tygodnia, byśmy nie poznawali kolejnych i często wzajemnie sprzecznych spekulacji związanych z rolą Sink.

