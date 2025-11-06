Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jeden z najpopularniejszych aktorów świata w Marvelu? Legenda MCU może umrzeć

W sieci pojawiło się kilka nowych doniesień związanych z kolejnymi filmami i serialami Marvela. Według nich do MCU ma dołączyć jeden z najsłynniejszych aktorów. Nie możemy też wykluczyć, że śmierć poniesie bardzo lubiana postać z uniwersum. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
matthew mcconaughey MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Zielony Goblin Marvel
Reklama

Od wczoraj w sieci krążą głośne już spekulacje o nadchodzących projektach Marvel Studios. Najważniejszą z nich jest ta, według której do MCU w aktorskiej roli dołączy nie kto inny jak sam Matthew McConaughey. Słynny aktor jest od dawna wyczekiwany przez fanów; warto przypomnieć, że jego głos jako Cowboypoola mogliśmy usłyszeć wcześniej w filmie Deadpool & Wolverine. W kogo miałby wcielić się Australijczyk? No cóż, jakiś czas temu łączono go z rolą nowej wersji Zielonego Goblina. Aktor wyraził zainteresowanie udziałem w projekcie superbohaterskim, o ile tylko ten będzie miał "odpowiedni scenariusz". 

Znana postać MCU zginie?

Pojawiły się też spekulacje, że w filmie Doomsday lub Secret Wars śmierć poniesie Bucky Barnes. Wszystko przez niedawne wypowiedzi wcielającego się w tę postać Sebastiana Stana, który o swoim pobycie w MCU z niejasnych przyczyn konsekwentnie mówił w czasie przeszłym, w dodatku tak, jakby żegnał się z rolą:

Muszę postarać się zaoferować widzom coś innego niż wcześniej. Nigdy też nie faworyzowałem jednej roli. Rzeczy związane z Marvelem - zawsze, aż do końca życia - będę postrzegał jako te, które naprawdę pomogły mi rozwinąć się jako człowiekowi i jako aktorowi. Nauczyły mnie, czym są relacje na planie, pracowałem z Robertem Downeyem Jr. i Scarlett Johansson oraz ze wszystkimi tymi ludźmi, których podziwiałem. To był biznes. To była rodzina i dała mi poczucie przynależności. I zawsze będę im za to wdzięczny, ale to był dla mnie dopiero pierwszy poważny krok w karierze. 

Kogo gra Sadie Sink w Spider-Manie 4?

Z kolei serwis The Geeky Cast raportuje, że Sadie Sink w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma faktycznie zagrać Shahtrę, zmiennokształtną i nieśmiertelną boginię-osę, która wywarła istotny wpływ na mitologię postaci dysponujących pajęczymi mocami. Do tych rewelacji podchodźmy jednak z dużym dystansem - nie ma właściwie tygodnia, byśmy nie poznawali kolejnych i często wzajemnie sprzecznych spekulacji związanych z rolą Sink. 

MCU - ci aktorzy grający w uniwersum mogli mieć inne role. O takie postacie walczyli

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
matthew mcconaughey MCU
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy
-

Daniel Craig o cameo w Star Wars. Strój szturmowca to śmierdząca katorga

2 Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu
-

Zdjęcia zza kulis Stranger Things. Twórca broni podziału 5. sezonu i wskazuje najtrudniejszy odcinek

3 9. CoComelon - sezon 4 - 9,26 mln godzin
-

Popularna bajka dla dzieci w kinach! Nadchodzi Cocomelon: The Movie!

4 BllizzCon 2026
-

BlizzCon powraca po przerwie! Zwiastun zapowiada przyszłoroczną edycję wydarzenia

5 V jak Vendetta
-

Kontrowersyjny i niedoceniany film komiksowy powróci do kin. Data jest nieprzypadkowa!

6 Zgiń, kochanie
-

Oto największy dżentelmen kina. Aktorka chwali sceny intymne z megagwiazdą

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e06

Chicago Fire

s11e06

Chicago Med

s13e06

Chicago PD

s49e07

Ryzykanci

s50e07

Ryzykanci

s2025e215

Moda na sukces

s42e261

Ridiculousness

s42e262

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rebecca Romijn
Rebecca Romijn

ur. 1972, kończy 53 lat

Ethan Hawke
Ethan Hawke

ur. 1970, kończy 55 lat

Thandiwe Newton
Thandiwe Newton

ur. 1972, kończy 53 lat

Agata Siecińska
Agata Siecińska

ur. 1960, kończy 65 lat

Taryn Manning
Taryn Manning

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV