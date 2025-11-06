Jeden z najpopularniejszych aktorów świata w Marvelu? Legenda MCU może umrzeć

Od wczoraj w sieci krążą głośne już spekulacje o nadchodzących projektach Marvel Studios. Najważniejszą z nich jest ta, według której do MCU w aktorskiej roli dołączy nie kto inny jak sam Matthew McConaughey. Słynny aktor jest od dawna wyczekiwany przez fanów; warto przypomnieć, że jego głos jako Cowboypoola mogliśmy usłyszeć wcześniej w filmie Deadpool & Wolverine. W kogo miałby wcielić się Australijczyk? No cóż, jakiś czas temu łączono go z rolą nowej wersji Zielonego Goblina. Aktor wyraził zainteresowanie udziałem w projekcie superbohaterskim, o ile tylko ten będzie miał "odpowiedni scenariusz".
Znana postać MCU zginie?
Pojawiły się też spekulacje, że w filmie Doomsday lub Secret Wars śmierć poniesie Bucky Barnes. Wszystko przez niedawne wypowiedzi wcielającego się w tę postać Sebastiana Stana, który o swoim pobycie w MCU z niejasnych przyczyn konsekwentnie mówił w czasie przeszłym, w dodatku tak, jakby żegnał się z rolą:
Kogo gra Sadie Sink w Spider-Manie 4?
Z kolei serwis The Geeky Cast raportuje, że Sadie Sink w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma faktycznie zagrać Shahtrę, zmiennokształtną i nieśmiertelną boginię-osę, która wywarła istotny wpływ na mitologię postaci dysponujących pajęczymi mocami. Do tych rewelacji podchodźmy jednak z dużym dystansem - nie ma właściwie tygodnia, byśmy nie poznawali kolejnych i często wzajemnie sprzecznych spekulacji związanych z rolą Sink.
MCU - ci aktorzy grający w uniwersum mogli mieć inne role. O takie postacie walczyli
Źródło: comicbookmovie.com