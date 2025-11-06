Reklama
Co dalej po Marvel’s Wolverine? Szef Marvel Games odpowiada

Sony sięgnęło po licencje Marvela i wypuściło takie hity, jak Spider-Man, Miles Morales oraz Spider-Man 2​. Na horyzoncie kolejny potencjalny hit, ale co po nim?
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  Marvel’s Wolverine 
Marvel Games
Marvel's Wolverine fot. Insomniac Games
Haluk Mentes, szef Marvel Games, w niedawnym wywiadzie dla Game Informera odniósł się do dalszej współpracy z Sony i Insomniac Games. Potwierdził on, że współpraca pomiędzy firmą Marvel a studiem Insomniac Games będzie trwała znacznie dłużej niż do premiery gry Marvel’s Wolverine na PS5, zaplanowanej na jesień 2026 roku. 

Insomniac Games zdobyło uznanie zarówno krytyków, jak i graczy dzięki takim tytułom jak Spider-Man, Miles Morales oraz Spider-Man 2. Obecnie studio pracuje już nad swoją czwartą grą w uniwersum Marvela, najbardziej krwawą i brutalną jak dotąd - Marvel's Wolverine. Według Mentesa na tym jednak nie koniec – partnerstwo będzie kontynuowane, a to oznacza kolejne projekty, które być może już kiełkują, a o których pojęcia opinia publiczna nie ma.

Zaangażowanie Insomniac Games w projekty Marvela to dobra informacja, bo poprzednie gry studia z Domu Pomysłów okazały się nie tylko kasowe, ale i znakomicie przyjęte przez społeczność. Jednocześnie oznacza to, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na powroty takich marek, jak Resistance czy inFamous, które również cieszyły się sporą popularnością.

Źródło: GameInformer

