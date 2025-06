To może być największa adaptacja Stephena Kinga w historii. Twórca obiecuje: nie zawiodę go

Wydawnictwo Albatros

Mike Flanagan pod koniec 2022 roku ogłosił, że nabył prawa do potencjalnego serialu Prime Video na podstawie serii książek Mroczna Wieża autorstwa Stephena Kinga. Później pojawiło się jeszcze kilka aktualizacji, które potwierdziły, że ukończył już scenariusz i planuje co najmniej pięć sezonów.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że minęły już trzy lata, część fanów zaczęła niepokoić się, czy po cichu nie zrezygnowano z projektu. Mike Flanagan ich uspokaja – prace nad adaptację Mrocznej Wieży nadal trwają.

Mroczna Wieża: aktualizacja

Mike Flanagan w rozmowie z portalem ComicBook.com powiedział, że od momentu ogłoszenia adaptacji Mrocznej Wieży bez wytchnienia nad nią pracują, a długi okres oczekiwania nie wynika z żadnej przerwy czy rezygnacji z projektu, a z tego, że szykując coś wielkiego i ambitnego.

To nie tak, że z niego zrezygnowałem. Chodzi o to, że to bardzo ambitny projekt, jak budowanie tankowca. Przez cały ten czas nad nim pracowaliśmy. Trwa to tak długo, ponieważ to ogromne przedsięwzięcie. Więc możecie być spokojni. Wierzcie mi – tak często, jak wy macie ochotę pytać mnie o aktualizację, Stephen King robi to częściej i nie zamierzam go zawieść.

Mike Flanagan: kariera

Mike Flanagan to scenarzysta i reżyser. Już kilka razy adaptował twórczość Stephena Kinga na ekran, czego przykładami są Gra Geralda (2017), Doktor Sen (2019) czy Życie Chucka (2024). Współpracował także z Netflixem i stworzył udane seriale na streaming, w tym Nawiedzony dom na wzgórzu (2018), Zagładę domu Usherów (2023) czy Klub Północny (2022).

