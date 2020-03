Marvel - najniebezpieczniejsze potwory kosmosu stworzyli [SPOILER]. Wielkie zaskoczenie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel przez długie lata swojej historii pokazywał w komiksach wiele niebezpiecznych istot z przeróżnych zakątków uniwersum. Prawdopodobnie żadna z nich w śmiercionośnej mocy sprawczej nie może jednak równać się z rasą Brood. Jej przedstawiciele to swoista odpowiedź Domu Pomysłów na ksenomorfy ze świata Obcego - do rozmnażania wykorzystują oni również ciała obcych gospodarzy, jednak przy okazji są znacznie bardziej pasożytniczy niż potwory z innej popkulturowej franczyzy. Wstrzykując specjalne enzymy do organizmu hosta doprowadzają do mutacji; w ten sposób powstaje jeszcze jeden Brood, który zachowuje wspomnienia swojej dawnej wersji. Dość powiedzieć, że w ten sposób zostali zainfekowani m.in. Charles Xavier, Ghost Rider czy nawet Thor.

Jak do tej pory nie było jednak jasne, skąd w ogóle wzięła się ta kosmiczna rasa. Wyjawia to komiks X-Men #9; Brood dryfowali więc po otchłani czarnej materii tuż po zderzeniu się wszechświatów - wszystko wskazuje na to, że pochodzili z innej rzeczywistości. Początkowo nieustannie odtwarzali cykl rozrodczy, w którym najistotniejszą rolę odgrywała królowa roju. W pewnym momencie o ich istnieniu dowiedzieli się jednak Kree, którzy uznali, że Brood mogą posłużyć im za broń.

Przygotowania na tym polu zajęły aż 800 lat; dopiero później potwory zostały wykorzystane w trakcie inwazji na Imperium Shi'ar. Jak się okazuje, to właśnie Kree rozwinęli w kosmicznych istotach ich złowrogą naturę - wszystko przez mechanizm inżynierii genetycznej znany jako King Egg, mający pomóc w kontrolowaniu wszystkich Brood.

Warto też podkreślić, że Brood powstali w wyniku serii eksperymentów genetycznych, tej samej, która doprowadziła do stworzenia Inhumans, a jednocześnie przyczyniła się do wyginięcia przynajmniej 5 innych kosmicznych ras.

Zobaczcie planszę i okładkę komiksu: