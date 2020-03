Marvel - do najbrutalniejszych Avengers dołączy potężny przeciwnik X-Menów

Już kilkanaście miesięcy temu informowaliśmy Was, że Marvel powołał do życia drużynę Savage Avengers - prawdopodobnie najbrutalniejszą wersję Mścicieli w komiksowej historii. Odwołująca się do dzikości nazwa grupy zobowiązuje; wśród jej pierwszych członków pojawili się więc Wolverine, Punisher, Venom, Elektra i Conan Barbarzyńca. Z czasem skład się zmieniał, a dołączali do niego choćby Doktor Doom i Doktor Strange. W najbliższej przyszłości herosi dostaną jeszcze jedno nieoczekiwane wsparcie; nowym członkiem zostanie więc Juggernaut, ikoniczny rywal X-Menów, którego znamy także z filmu Deadpool 2.

W zeszycie Savage Avengers #14 Conan poprowadzi swoją drużynę do walki ze smokiem z Asgardu. Dom Pomysłów zdecydował się ujawnić, że w działaniach tych Mścicielom pomogą Czarny Rycerz (tę postać w MCU sportretuje Kit Harington), jak również Juggernaut. Powód misji nie jest na razie znany; z opisu historii wynika, że chodzi o tajemniczy skarb, którego strzeże stworzenie. Być może jest on także powiązany z przeszłością Czarnego Rycerza.

Warto też odnotować, że Juggernaut w najbliższym czasie zostanie bohaterem samodzielnej serii, której akcja będzie rozgrywać się jeszcze zanim dołączy on do brutalnej wersji drużyny Mścicieli. Spekuluje się, że opowieść ta pokaże złoczyńcę w odmienny sposób, mocniej akcentując dobrą stronę jego natury.