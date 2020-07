Marvel - przed Avengers: Koniec gry Hulk też założył Rękawicę. Ba, nawet dwie naraz

Marvel/cbr.com

Fani Marvela i całego MCU od ponad roku traktują Hulka jako wybawcę - to jego pstryknięcie w Rękawicy Nieskończoności przywróciło do życia istoty wymazane uprzednio przez Thanosa. Mało kto jednak wie, że Zielony Goliat w komiksowym świecie miał do czynienia z tym artefaktem na długo przed filmem Avengers: Koniec gry; właściwie gdy wchodził w jego posiadanie, Kevin Feige dopiero zbliżał się do uzyskania miana papieża popkultury.

Do zdarzenia doszło w alternatywnej rzeczywistości znanej jako uniwersum Ultimate, w której moc Hulka nie bierze się tyle z wybuchu bomby gamma, co z zaaplikowania Bruce'owi Bannerowi serum superżołnierza. Stało się tak tuż po odnalezieniu Kapitana Ameryki w lodach Arktyki - Banner został wysłany na misję przeszukania dawnego miejsca pobytu Capa, ostatecznie znajdując tam tajemniczą substancję. Po jej wstrzyknięciu powstał Hulk w wersji Ultimate, istota o szarym kolorze skóry, znacznie potężniejsza od swojego odpowiednika z głównej Ziemi. Drużyna Ultimates przez lata bała się z nim współpracować, by później go uwięzić.

W zeszycie Ultimate Comics Ultimates #25 z 2013 roku, wchodzącym w skład wydarzenia Ultimates Disassembled, przetrzymywany w więzieniu Hulk został koniec końców uwolniony przez żeńską wersją Kanga Zdobywcy. Kobieta relatywnie szybko pomogła mu także w uzyskaniu dwóch Rękawic Nieskończoności - w tym świecie mogły one pomieścić razem 8 Kamieni. Artefakty były rozrzucone po całym uniwersum; dość powiedzieć, że jeden z nich znajdował się w... mózgu Tony'ego Starka. Hulk na swoich Rękawicach posiadał więc tylko 5 z nich.

Szary Goliat chciał początkowo wykorzystać przedmioty do rozprawienia się z grupą Ultimates, która przymusowo go uwięziła i - jego zdaniem - traktowała go wyłącznie jako "broń". Sęk w tym, że w trakcie walki umysł Hulka zaczął się zmieniać. Finalnie obie Rękawice trafiły do żeńskiej wersji Kanga, którą okazała się przybywająca z przyszłości Sue Storm.

Zobaczcie, jak przebiegała walka Hulka w Rękawicach z Ultimates:

Ultimates #25 - plansze