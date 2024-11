Twórca Squid Game szczerze o tym, dlaczego nakręcił kolejny sezon. Ze stresu stracił kilka zębów

fot. Netflix

W 2021 roku Squid Game niespodziewanie stał się największym hitem w historii platformy Netflix. Opowiadał o setkach spłukanych ludzi, którzy przyjęli dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda pieniężna jest wysoka, ale stawką w niej są życia uczestników.

2. sezon Squid Game powstał dla pieniędzy

Twórca serialu, Hwang Dong-hyuk, przez niemal dekadę próbował przekonać Netflixa do nakręcenia swojego pomysłu. Ostatecznie ten południowokoreański serial okazał się wielkim sukcesem, a platforma zamówiła kolejny sezon. Twórca w rozmowie z BBC, na pytanie, dlaczego zdecydował się powrócić, aby napisać scenariusz i nakręcić nowe odcinki, odpowiedział szczerze, że chodziło o pieniądze.

Chociaż pierwszy sezon odniósł wielki sukces na świecie, szczerze mówiąc, nie zarobiłem wiele. Więc zrobienie drugiej serii pomoże mi zrekompensować sukces pierwszej. A jeszcze nie dokończyłem całej historii.

Już wcześniej zapowiedziano, że Squid Game zakończy się na 3. sezonie. Hwang Dong-hyuk przyznał, że praca nad nową serią kosztuje go znacznie więcej stresu.

Stres, który teraz odczuwam, jest o wiele większy. Podczas tworzenia tego serialu ciągle zadawałem sobie pytanie "czy my, jako ludzie, mamy to, co potrzeba, aby świat zszedł z tej złej ścieżki?". Szczerze mówiąc, nie wiem.

Podczas wywiadu twórca ze śmiechem przyznał, że stracił osiem lub dziewięć zębów z powodu stresu związanego z kręceniem pierwszego sezonu. Wcześniej mówiono o sześciu. Z kolei presja związana z realizacją 2. serii sprawiła, że ​​znów zaczął go boleć ząb.

Jeszcze nie byłem u dentysty, ale prawdopodobnie wkrótce będę musiał wyrwać kilka kolejnych.

W drugim sezonie Squid Game do swojej roli powróci Lee Jung-jae. Akcja będzie rozgrywać się trzy lata po tym, jak Gi-hun wygrał pierwszą grę. Bohater powraca, aby zagrać w nią ponownie i zniszczyć ją po tym, jak porzucił marzenia o podróży do USA. BBC podało, że dormitorium, w którym uczestnicy śpią, zostanie podzielone na dwie części, gdzie gracze będą mogli opuścić grę, jeśli większość tak zdecyduje. Ponadto widzowie lepiej poznają historię Lidera, czyli przywódcy Zamaskowanych Ludzi oraz osoby nadzorującej grę. Lee Byung-hun powiedział w wywiadzie:

Ludzie zobaczą więcej z przeszłości Lidera, jego historii i emocji. Nie sądzę, żeby ociepliło to jego wizerunek w oczach widzów, ale może pomóc im lepiej zrozumieć jego wybory.

Squid Game - premiera 2. sezon 26 grudnia na Netflix.