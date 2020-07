Marvel - czy Thanos w MCU wymazał losowe osoby? Według tej teorii niekoniecznie...

Marvel Studios

Fani Marvel Studios z filmów Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry dowiedzieli się, że Thanos losowo wymazał istnienie w całym MCU - o swojej rzekomej neutralności w aspekcie przywracania równowagi w skali kosmicznej antagonista zapewniał choćby w rozmowie z Doktorem Strangem. Portal Screen Rant przedstawia jednak teraz teorię, według której działania Szalonego Tytana również na tym polu wcale nie były przypadkowe; mógł on dzielić wymazane istoty na te bardziej i mniej mu potrzebne.

Warto zauważyć, że w świecie komiksów złoczyńca w trakcie pstryknięcia faktycznie wybierał osoby, które miały zostać zabite. Zadbał więc o to, by taki los spotkał A'larsa aka Mentora, jego ojca, przywódcę kolonii na Tytanie. W czasie późniejszej rozmowy ze swoim bratem, Erosem, Thanos wyjawił, że wymazał Mentora po to, aby ten nie pokrzyżował jego dalszych planów.

Screen Rant stara się przekonać, że na podobnej zasadzie Szalony Tytan mógł wybierać wymazane postacie w MCU. Dziennikarze zwracają uwagę, że gdyby było inaczej, istniałaby 50-procentowa szansa na to, iż po pstryknięciu zniknie sam Thanos - wtedy Thor w mgnieniu oka przejąłby Rękawicę Nieskończoności i relatywnie szybko doprowadził do odwrócenia skutków Decymacji.

Na tym jednak nie koniec. Jak doskonale pamiętamy, Doktor Strange zapewniał, że tylko w jednej z ponad 14 milionów wizji przyszłości członkom Avengers udało się ostatecznie pokonać przeciwnika. Gdyby jednak Thanos faktycznie działał na zasadzie losowej, Najwyższy Mag powinien zobaczyć znacznie więcej możliwości na zwycięstwo - poza tą, która doprowadziła do tego w Końcu gry, byłby to chociażby wariant ze zniknięciem antagonisty po pstryknięciu.

Co więcej, według tej teorii - jeśli wymazanie byłoby rzeczywiście przypadkowe - Doktor Strange zgodnie z teorią gier losowych powinien zobaczyć szanse na pokonanie Thanosa w 50% ze swoich wizji przyszłości, czyli w ponad 7 mln przypadków.

