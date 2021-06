Marvel - wiemy, kogo zabił (?) Magneto na Hellfire Gala. To słynna postać; X-Meni w kropce

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zakończył Hellfire Gala naprawdę szokującym wydarzeniem: w trakcie końcowej części celebracji jeden z młodych mutantów, Eye-Boy, odnalazł bowiem ciało Scarlet Witch. Głównym podejrzanym z miejsca stał się Magneto - to właśnie on zaprosił Wandę na Krakoę i to z nim Maximoff widziano po raz ostatni. W tym miejscu słowa uznania należą się dziennikarzom Screen Ranta, którzy przewidzieli taki obrót spraw jeszcze przed premierą zamykającego event zeszytu X-Factor #10.

Cała sytuacja doprowadzi do rozpoczynającego się w sierpniu wydarzenia The Trial of Magneto, jednak jej konsekwencje mogą na zawsze zmienić rzeczywistość X-Menów. Śmierć Scarlet Witch najprawdopodobniej skonfliktuje ich z drużyną Avengers, której bohaterka była w przeszłości członkinią, jak również z zawiązanym niedawno sojuszem ras Kree i Skrulli, na którego czele stoją Hulkling i jego mąż, Wiccan - ten ostatni jest synem Wandy.

Warto zauważyć, że heroina była jedyną reprezentantką ludzkości w finałowej części gali; 7 lat temu jej geneza uległa zmianie, a bohaterki nie przedstawia się dłużej jako jednej z mutantek. Jest więc wykluczone, by dzięki tzw. Piątce Wanda mogła zostać przywrócona do życia.

X-Factor #10 - plansze

Spekuluje się, że Magneto mimo wszystko będzie chciał doprowadzić do wskrzeszenia postaci, którą podczas Hellfire Gala uznał za swoje dziecko - być może dąży on do zmiany DNA Wandy i obdarzenia jej genem X. W ten sposób, po złamaniu jednego z praw Krakoi ("Nie zabijaj ludzi"), wypełniłby inne - "Czyń więcej mutantów".

Z drugiej strony amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że mordercą lub morderczynią może być zupełnie inna postać. Wśród typów pojawia się m.in. Mystique, która niedługo odegra fundamentalną rolę w opowieści Inferno.