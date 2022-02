Marvel - nowa moc She-Hulk, błąd Watcherów, Księżyc wali się na głowy. Potężni Reckoning atakują!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel wypuścił w USA zeszyt Fantastic Four: Reckoning War Alpha #1, który rozpoczyna nowe wydarzenie w świecie Domu Pomysłów. Ziemscy herosi połączyli siły, aby poradzić sobie z następstwami zniszczenia Księżyca. Choć wydawało się, że unicestwienie naturalnego satelity naszej planety jest konsekwencją działania złowrogiej kosmicznej rasy Badoon, w rzeczywistości za ten akt odpowiada jeszcze potężniejsza siła - Reckoning.

O takim obrocie spraw dowiadujemy się z jednej z finałowych sekwencji opowieści; Fantastyczna Czwórka udaje się w przestrzeń kosmiczną, gdzie spotyka powracającego Nicka Fury'ego, obecnie będącego heroldem znanego m.in. z animacji What If... ? Uatu. To właśnie wtedy Reed Richards aka Mr. Fantastic otrzymuje dostęp do tzw. Cyklopedii Uniwersum, zbioru wiedzy obserwującej losy wszechświata od momentu jego powstania rasy Watcherów.

Zanim ci ostatni stali się Obserwatorami, działali jako niezwykle zaawansowana technologicznie cywilizacja Luminous. W trakcie jednej ze swoich kosmicznych wędrówek podzielili się oni swoją wiedzą i zaprojektowanymi przez siebie urządzeniami z wydawałoby się pokojowo nastawionymi Proscilianami. Rzecz w tym, że Proscilianie zamienili podarki w broń, mającą docelowo pomóc im w podboju uniwersum - później oferowali ją innym rasom kierującym się tym samym modus operandi, wśród nich Badoon, Morani i Xanthanom.

Proscilianie, którzy później zmienili nazwę na Reckoning, starli się z Watcherami przed wiekami w ramach Pierwszej Wojny, boju, do którego doszło jeszcze przed powstaniem Asgardu czy narodzinami Galactusa. Uatu, zdając sobie sprawę z ich powrotu, postanowił zebrać innych Obserwatorów i docelowo zainterweniować - było już jednak na to za późno, a ziemski Księżyc został zniszczony.

W tej samej historii pokazano również nowe moce She-Hulk i Reeda Richardsa. Pierwsza z nich potrafi (i to najprawdopodobniej od 15 lat) dostrzec podróżujących w czasie agentów Time Variance Authority - inne osoby nie mają tej zdolności. Oznacza to, że Jennifer Walters jest zdolna wyłapywać nawet najmniejsze zmiany w obrębie linii czasowej. Z kolei Mr. Fantastic zyskał nową potęgę po otrzymaniu dostępu do wspomnianej wyżej Cyklopedii Uniwersum. Choć nie wiemy póki co, na jakie przełoży się to moce, jedna z plansz wyjawia, że Richards "wie wszystko" - jego oczy w tej samej chwili zajęła tajemnicza siła.

Oto plansze z komiksu (zwróćcie uwagę na pomyłkę redakcyjną - jeden z dymków ze słowami Iron Mana jest umieszczony w takim miejscu, jakby sugerował, że Tony Stark jest członkiem X-Menów):

Fantastic Four: Reckoning War Alpha #1 - plansze

