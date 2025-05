Zwiastun Langera. Serialowy thriller na podstawie serii Remigiusza Mroza

fot. SkyShowtime

Reklama

Langer to nowy serial kryminalny oparty na książkach Remigiusza Mroza. Opowiada fikcyjną historię tytułowego seryjnego mordercy oraz policjantów depczących mu po piętach. W głównej roli ponownie występuje Jakub Gierszał, który wcześniej wcielał się w Piotra Langera w serialu Chyłka. Wiele osób z tamtej ekipy powróciło do tego projektu, choć oficjalnego powiązania nie ma, ponieważ Langer powstaje dla SkyShowtime, a Chyłka była produkcją TVN.

Langer – zwiastun i zdjęcia

Za reżyserię odpowiada Łukasz Palkowski, który wcześniej realizował Chyłkę. Serial liczy sześć odcinków.

Langer Zobacz więcej Reklama

Langer – opis fabuły

To historia Piotra Langera – młodego i przebojowego biznesmena, który po tragicznej śmierci ojca odziedziczył holding finansowy. Po godzinach oddaje się swojej mrocznej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy.

Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć jego uwagę i zbliżyć się do niego, zjawia się na gali charytatywnej. Wkrótce wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, co nie ułatwia jej zdobycia dowodów na to, że jest on seryjnym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży?

Langer - obsada

W serialu zobaczymy Julię Pietruchę (Blondynka) jako Ninę Pokorę, Magdalenę Boczarską (Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej) w roli ścigającej Langera prokuratorki Karoliny Siarkowskiej „Siarki”, a także Piotra Adamczyka (Kobiety mafii 2, Mayday), który zagrał prokuratora Olgierda Paderewskiego „Paderborna”. Na ekranie pojawią się również: Kamil Nożyński (Ślepnąc od świateł), Mila Jankowska (25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy), Karol Pocheć (Zatoka szpiegów), Piotr Rogucki (Wróbel) i Mateusz Kościukiewicz (Twarz).

Premiera Langera 22 maja w SkyShowtime. Na start dwa odcinki.